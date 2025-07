Bolivia registra un déficit comercial de más de $us 577 millones entre enero y mayo de este año, según el INE

Esto implica que las importaciones bolivianas fueron mayores a las exportaciones durante los primeros cinco meses de 2025, hay una tendencia a la baja en sectores como hidrocarburos e industria.

Por Álvaro Rosales Melgar

Fuente: Unitel

Entre enero y mayo del presente año, Bolivia registra un déficit comercial acumulado de $us 577,6 millones, periodo en el que las importaciones del país fueron mayores que las exportación, de acuerdo con el reporte de comercio exterior de Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este periodo de tiempo, las exportaciones alcanzaron los $us 3.320 millones en términos de valor, pero lo cifra de importaciones fue mayor con un registro de $us 3.897,6 millones, según el informe de la entidad estatal.

Además, entre enero y mayo de 2025, las exportaciones nacionales también reflejan una tendencia a la baja, si se toma en cuenta que en el mismo periodo de la gestión anterior se registró un total de $us 3.497,1 millones.

Pese a este escenario, el director del INE, Humberto Arandia, después de 7 meses de registros de cifras negativas, el desempeño de la balanza comercial en el mes de mayo de 2025 fue positivo en $us 13,4 millones, considerando que esto “implica la mayor disponibilidad de divisas” y, por ende, “el tipo de cambio (paralelo) debería bajar en el mercado”.

“Las exportaciones hubiesen sido muchísimo más altas de no haber sido el comportamiento de los bloqueos”, sostuvo Arandia en conferencia de prensa, considerando que si no fuera por estas manifestaciones que el desempeño en mayo hubiera sido mejor.

Industria e Hidrocarburos, a la baja

Según el reporte, en lo que respecta al sector productivo (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca), las exportaciones alcanzaron los $us 170,2 millones, cifra que difiere de los $us 185 millones registrados entre enero y mayo de 2024.

La situación se complica en los que respecta a los sectores de hidrocarburos y a la industria. El primero registró $us 467 millones en el periodo enero y mayo, lejos de los $us 740,6 millones del mismo periodo de la gestión anterior. Mientras que el segundo alcanzó los $us 1.351,8 millones frente a los $us 1.463,7 millones del año pasado.

Sin embargo, es importante precisar un crecimiento en las exportaciones del sector de extracción de minerales, que registran un total de $us 1.309,4 millones entre enero y mayo de este año, cifra mayor a los $us 1.099,3 millones del periodo anterior.