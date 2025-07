Recurso de reposición de la alcaldía alteña frena solvencia fiscal de Jaime Dunn

Los abogados del Gobierno Municipal de El Alto interpusieron el recurso de Reposición, bajo alternativa de apelación en contra del Auto Interlocutorio Nº 22/2025, emitido por el Juzgado Primero de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad, el cual frena la emisión de la solvencia fiscal a favor del precandidato a la Presidencia, Jaime Guillermo Dunn de Ávila por parte de la Contraloría General del Estado.

Mire el recurso presentado por el municipio de El Alto:

Este recurso judicial, firmado por los abogados de la alcaldía alteña Franklin Yujra Kehue y Irma Mamani Huanca, objeta la determinación del Juzgado Primero de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario, porque este Auto Interlocutorio no fue puesto en conocimiento del municipio y no se esperó el vencimiento de los plazos procesales para que se ejecutorié la presente Resolución y recién se disponga los oficios ante la Contraloría.

“El Gobierno Municipal de El Alto no consintió expresa ni tácitamente la resolución ahora objeto de reposición, para que su autoridad de manera oficiosa dio curso a los oficios judiciales que posterior fueron remitidos y presentados ante oficinas de la Contraloría General del Estado, teniendo en cuenta que el presente proceso aún se encuentra en trámite. La determinación cuestionada es por demás irregular toda vez que no fue puesta en conocimiento del Gobierno Municipal de El Alto, más aún cuando esta resolución no se encuentra debidamente ejecutoriada”, señala el memorial.