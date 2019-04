Exjueza Pacajes denuncia que no le pagaron su sueldo ni su aguinaldo

El Gobierno boliviano dispuso sanciones para las instituciones que incumplan con el pago del aguinaldo.

La exjueza Patricia Pacajes. Foto: ANF

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

La Paz, 2 de abril (ANF).– La exjueza Patricia Pacajes denunció este martes que se están vulnerando sus derechos porque a la fecha no le pagaron el aguinaldo de la gestión 2018, tampoco su sueldo del mes de septiembre. La exjueza Patricia Pacajes denunció este martes que se están vulnerando sus derechos porque a la fecha no le pagaron el aguinaldo de la gestión 2018, tampoco su sueldo del mes de septiembre.

“Hasta el momento no me han pagado, justamente hoy estoy presentado memorial para pedir salida al Ministerio de Finanzas, al Consejo de la Magistratura para que me paguen mi sueldo de septiembre y mi aguinaldo”, declaró Pacajes, tras asistir a la audiencia de cesación a su detención preventiva en los tribunales de justicia de La Paz.

Lamentó que no le cancelen ni sueldo ni su aguinaldo, más aún, cuando tiene muchas necesidades al estar recluida preventivamente en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. En una anterior declaración, Pacajes hizo notar que no contaba con dinero porque fue estafada por unos abogados y que en la actualidad su hija de 14 años trabaja para sustentar sus gastos en el penal.