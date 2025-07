Presidente admite errores del pasado, pero defiende modelo económico del MAS

Arce también advirtió que quienes ahora proponen alternativas económicas no son nuevos actores. “Ellos no son gente desconocida, sabemos lo que han hecho».

Durante la entrega oficial de la red de distribución de gas natural en el barrio Playa Verde de la ciudad de La Paz, el presidente Luis Arce defendió su modelo económico social comunitario productivo, al tiempo que reconoció errores cometidos en el pasado en la administración de los excedentes económicos del país.

“Hay que reconocer que se cometió un error en el pasado, al no garantizar la generación de esos recursos, de esos excedentes económicos que tenían que ser redistribuidos. Pero en nuestro gobierno hemos corregido ese error, y fruto de esa corrección es Mayaya”, señaló el jefe de Estado, en alusión al campo gasífero encontrado en el departamento de La Paz.

El mandatario destacó que, pese a las críticas de sectores opositores, el modelo vigente no está en crisis, sino que ha sido deliberadamente atacado. “Este problema no se resuelve cambiando el modelo económico, primero porque nuestro modelo no está mal, y segundo porque el modelo que ellos plantean ya lo hemos vivido 20 años y fue un fracaso para el país. Vivimos pobreza, vivimos desempleo, una recesión económica con ese modelo neoliberal que nos quieren hacer olvidar”, enfatizó.

Arce también advirtió que quienes ahora proponen alternativas económicas no son nuevos actores. “Ellos no son gente desconocida, sabemos lo que han hecho. Y ahora, ellos y la nueva derecha han estrangulado el modelo económico para tratar de demostrar que no sirve”, denunció.