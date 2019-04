Fallece el cantante cristiano y pastor guatemalteco Julio Melgar

Siga las noticias de eju.tv por Facebook

View this post on Instagram

Hoy 19 de abril de 2019 a las 2:00 p.m. nuestro valiente y amado Julio Melgar terminó victorioso la buena carrera en esta vida y partió a la presencia del Señor. Durante todo este proceso vivimos en un constante milagro donde Dios nos dibujó lo que es tener una fe inquebrantable a través de su vida. Sabemos que Dios obró, Él siempre tuvo el control y confiamos en su soberanía. Tenemos un Padre bueno que sabrá sostener, sanar y fortalecernos como familia y ministerio. Agradecemos profundamente a todas las personas que creyeron junto con nosotros; gracias por levantar nuestros brazos tantas veces. Definitivamente no seremos los mismos, ahora tenemos una fe más grande para seguir adorando por siempre al único digno, porque así nos lo enseñó nuestro Julio, que ahora llegó al lugar que pertenece. “No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.” ‭‭Filipenses‬ ‭4:6-7‬ ‭NTV