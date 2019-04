García dice que los niños tienen derecho a un buen Gobierno y buena familia

La segunda autoridad nacional participó de un acto en El Alto. También resaltó que ahora no es necesario dinero para acceder a atención médica en centro de salud

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó en la ciudad de El Alto que todo niño tiene dos derechos fundamentales: contar con un buen Gobierno y tener una buena familia. Aseguró que si se garantizan esos aspectos, Bolivia será un país “poderoso”.

“Un niño tiene dos derechos, a un buen Gobierno y a una buena familia, y es obligación de todos los bolivianos garantizar que tenga un buen Gobierno, un buen Estado, pero que también tenga una buena familia, que no lo maltrate, que no lo abandone y que le dedique la mayor cantidad de tiempo y recursos para que crezca de la mejor manera”, dijo la segunda autoridad nacional.

El titular explicó que “no es el derecho de un solo día, es todo el año”, enfatizando que “los niños deben tener ese esfuerzo de su Estado y de su familia, si logramos eso, seremos un país muy poderoso”.

García Linera inauguró esta jornada el hospital Móvil con 24 especialidades médicas y 10 servicios de salud gratuitos en la Unidad Educativa Simón Bolívar del Distrito 2 de la ciudad de El Alto.

“Antes solamente iban a los hospitales los que tenían plata, el que no tenía plata tenía que quedarse en la casita a llorar y a tomar su matecito de hierbas, ahora no. Ahora la salud no depende de la plata, la salud está garantizada para todos“, destacó durante su intervención.

El vicepresidente Álvaro #GarcíaLinera, aseguró que el mejor regalo que se les puede dar a los #niños, es brindarles un buen Gobierno y una buena familia, pues ellas y ellos son lo más preciado que tiene #Bolivia.#YoPorLaNiñez ��‍����‍���� @MinSaludBolivia pic.twitter.com/8NpOH2tbOC — Gustavo Gandarillas (@ArturoBoliviatv)

