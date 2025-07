Más de 200 mil jurados son designados para controlar las mesas de sufragio en los comicios nacionales

COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Tribunales electorales departamentales designan a 204.156 jurados para las elecciones del 17 de agosto. TCP a salas y jueces: «En sus decisiones se tiene que cumplir el calendario electoral». Del Castillo revela que Evo tiene al menos tres víctimas de violación. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Tribunales electorales departamentales designan a 204.156 jurados para las elecciones del 17 de agosto

Este viernes los tribunales electorales departamentales (TED) efectuaron el sorteo público de 204.156 jurados electorales, que estarán a cargo de la organización y el funcionamiento de las mesas de sufragio en todo el territorio nacional el próximo 17 de agosto. “Lo que corresponde ahora es proceder a la designación de los jurados y hacer la publicación respectiva en medio de comunicación escrita, en el caso del interior del país, y por otros medios en el caso del exterior”, informó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel. Los jurados electorales son ciudadanos seleccionados por sorteo aleatorio, cuya responsabilidad será instalar, atender y velar por el correcto desarrollo del acto de votación en cada mesa, según Fuente Directa del TSE. La notificación oficial a las personas seleccionadas como jurados se llevará a cabo el sábado 19 de julio, mientras que la nómina completa será publicada el domingo 20 de julio en medios de prensa escrita y a través del portal web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

TCP a salas y jueces: «En sus decisiones se tiene que cumplir el calendario electoral»

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) exhortó este viernes a las salas constitucionales y jueces de garantías que en sus decisiones den cumplimiento al calendario electoral para garantizar el 17 de agosto como la fecha para la votación. «Hay algunos recursos que se están tramitando, precisamente por eso estamos exhortando a las salas constitucionales y jueces de garantías que observen en su decisión la concreción de los principios que regulan la actividad electoral en el país, como es la preclusión, que en sus decisiones tomen en cuenta que se tiene que cumplir el calendario electoral», afirmó el decano del TCP René Yván Espada. La declaración del funcionario surge unos días después de la admisión de una Sala de Beni a una acción para inhabilitar a candidatos que hayan tenido dos mandatos previos, una causa que puede afectar la realización de los comicios generales. «Como TCP también hemos asumido decisiones para que ningún recurso o proceso constitucional interfiera con la concreción del calendario y el proceso electoral», remarcó.

«No me parece que nos ninguneen», vocal Nancy Gutiérrez rechaza el interinato en el TSE y exige directiva con paridad

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nancy Gutiérrez, expresó este viernes de manera enfática su molestia por el interinato en la directiva de ese órgano, actualmente encabezado por el vocal Óscar Hassenteufel. Exigió la conformación inmediata de una nueva presidencia con enfoque de paridad, proponiendo que esté integrada por un hombre y una mujer o viceversa, pero en igualdad de condiciones. También lamentó que se hable tanto de paridad de género, pero dentro de la institución pareciera que se las está «ninguneando». “Otro detalle que tampoco parece importarle a nadie es: ¿por qué no tenemos presidente o presidenta hasta el momento? Ya van a ser tres meses de interinato. ¿Cómo estamos trabajando en el Tribunal Supremo Electoral?”, cuestionó Gutiérrez, hecho que considera una omisión institucional. La vocal denunció que las mujeres dentro del TSE han sido “ninguneadas” en la toma de decisiones y reveló que incluso uno de sus colegas intentó impedir que exprese su reclamo. “Ya reclamé, y un colega me dijo que no reclame”, reveló.

Del Castillo revela que Evo tiene al menos tres víctimas de violación

El candidato masista Eduardo del Castillo reveló este viernes que Evo Morales tiene al menos tres víctimas de violación y que habló con una de las supuestas afectadas, quien dio a luz al hijo del exmandatario cuando sólo tenía 15 años. «Mi ruptura más fuerte ocurre cuando yo ya desempeñaba el cargo de ministro de Gobierno y llega una carpeta a mi despacho con pruebas suficientes que demostraban que el señor Morales, mientras ejercía la Presidencia, había violado niñas», declaró a Urgente el postulante a la Presidencia. Del Castillo sostuvo que incluso llegó a entrevistarse con una de las supuestas víctimas, una mujer que hoy tiene una pareja que desconoce que el hijo que tuvo cuando era soltera es de Morales. «La mujer que más me dolió es una mujer que nadie conoce, tiene una wawa, era una madre soltera y tiene una relación estable en este momento, y ella decía: ‘Mi pareja actual no sabe que el hijo que yo tengo es de Evo Morales, que me embarazó cuando yo tenía 15 años’», relató. El exjefe del MAS fue acusado de trata y tráfico de personas, causa abierta en Tarija.

“Se contarán muertos”: Nina dice que la juzgan por su “discurso revolucionario” y asegura que se defenderá en la Justicia

La dirigente Ruth Nina, aliada de Evo Morales, no llegó a la Fiscalía este viernes. No obstante, señaló que se someterá a la Justicia. Su defensa dijo que el juzgado declinó competencia, por lo que no había justificación para que su defendida se presente La dirigente Ruth Nina, aliado de Evo Morales, no llegó este viernes a la Fiscalía de Cochabamba, donde inicialmente fue citada a declarar por el proceso en su contra por sus dichos de que se contarán muertos, no votos, en las elecciones generales. No obstante, después de faltar a la citación, brindó una conferencia de prensa y explicó que el juzgado declinó su competencia en el caso “porque el supuesto hecho se cometió en Shinahota, en el Trópico”, no en la ciudad de Cochabamba, donde estaba citada. En su defensa, Nina dijo que es juzgada “solo por emitir un discurso revolucionario”, como lo hacía también como dirigente del transporte. “Ahora voy a tener que andar con mi diccionario porque un error de una palabra o, tal vez, interpretada por quienes no comulgan con Ruth Nina, seré procesada”, sostuvo.

Esteban Alavi califica de “guerra sucia” denuncias por avasallamiento en Santa Rita y ratifica su candidatura a senador

El dirigente de los Interculturales, Esteban Alavi, respondió este viernes a las denuncias sobre los avasallamientos de tierras en el predio Santa Rita, ubicado en el Norte Integrado de Santa Cruz, del que supuestamente es el que lideró las tomas, según la denuncia de los dueños del predio Santa Rita. Sobre el tema, afirmó que se trata de una “guerra sucia” en su contra en un tiempo electoral, por tanto, no renunciará a su candidatura como primer senador por el departamento cruceño. “Ustedes saben que la guerra sucia existe en todos los ámbitos. Nosotros hemos sido claros: garantizamos la seguridad jurídica y el control a nivel nacional. Hay una resolución. Hemos dicho que se debe auditar todo lo que está en los certificados, y ahí veremos quiénes son los responsables”, declaró Alavi. Señaló que las acusaciones son impulsadas por algunos empresarios, con fines políticos, en medio del actual proceso electoral. “No todos, pero sí algunos están fabricando esta guerra sucia. Por eso es importante que, si se tiene una resolución, se la presente”, añadió.

Samuel Doria Medina: «Hay complicidad del Gobierno con avasalladores, les facilitan información de tierras»

El candidato presidencial de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, reafirmó este viernes que “desde el primer día” de su gobierno dará “señales” en contra de los avasalladores de tierras en caso de que gane las próximas elecciones generales. “No puede ser que haya avasallamientos, que no se respete la propiedad privada, se vaya a la Policía y a los tres días vuelvan a entrarse (los avasalladores a las tierras). Eso es porque no se cumple la ley. Los avasalladores tienen que ser acusados por todos los delitos que cometen y llevados a la justicia para dar sanciones ejemplares”, dijo. El político y empresario, en una entrevista con El DEBER Radio, señaló que “si no hay garantía a la propiedad privada, todo lo demás no funciona”. Pero, “lastimosamente, hay complicidad de este gobierno con los avasalladores, hay varias instituciones del Estado que tienen que ver con las tierras, con los bosques, que facilitan información de tierras que no están tituladas, tierras que están en trámite, de las mejores tierras, para que se entren los avasalladores”, agregó.

Afines a Doria Medina justifican respaldo de Marcelo Claure; afirman que es la única opción para derrotar al MAS

La decisión del empresario boliviano Marcelo Claure de respaldar la candidatura presidencial del candidato de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, ha provocado una serie de reacciones en el escenario político nacional; si bien sectores de la oposición denuncian que el apoyo estaría vinculado a intereses económicos sobre el litio, desde su frente político defienden el anuncio como el respaldo legítimo al único candidato con posibilidades reales de derrotar al Movimiento al Socialismo (MAS). Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana y candidato a diputado uninominal por la alianza, salió al paso de las críticas y afirmó que el pronunciamiento de Claure es la constatación de que existe una gran tendencia de opinión que identifica a Doria Medina como el único aspirante a la Presidencia que puede vencer al MAS y todas las corrientes de izquierda en los comicios programados para el 17 de agosto venidero; además, que el espaldarazo es producto de un análisis encargado por el empresario para definir su apoyo.

Evistas niegan acercamiento con Copa, Andrónico y Del Castillo: “Jamás nos reuniríamos con traidores”

“Hasta el momento no tenemos candidato, no tenemos por quién votar; ahora, no vamos a apoyar a ninguno de estos candidatos traidores”, sostuvo este viernes Pedro Llanque, dirigente de la Csutcb paralela que responde a Evo Morales, al ser consultado sobre un posible acercamiento con Eva Copa (Morena), Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) y Eduardo Del Castillo (MAS). La posición expuesta este viernes por el dirigente evista de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Csutcb), surge luego de que el propio presidente del Estado, Luis Arce, planteara a todos los partidos de izquierda impulsar una reunión para evaluar juntos la coyuntura política para, a partir de esta iniciativa, analizar la conformación de un bloque de izquierda con miras a las elecciones del 17 de agosto. La iniciativa del mandatario boliviano surge después de los resultados de la más reciente encuesta nacional presentada por la red UNITEL en la que se refleja un bajo desempeño de los frentes del denominado “bloque popular”.

Tras retorno de la Policía al trópico, servicios como el Segip y bancos se irán retomando paulatinamente, dice ministro

Este viernes, la Policía retomó sus funciones en la zona del trópico de Cochabamba luego de más de 40 días de haberse replegado debido a amenazas y amedrentamientos por parte de personas afines a Evo Morales. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos Sanjinés, estuvo presente en la zona junto al comandante General de la Policía Boliviana, el comandante Departamental de Cochabamba y la viceministra de Seguridad Ciudadana al momento de la restitución de los servicios policiales. Se indicó que, tras recibir la orden, los efectivos ingresaron la jornada de este viernes a la región sin inconvenientes e iniciaron con su labor en todos los municipios. “En todos los municipios se han aperturado las oficinas, así como también están brindando a servicios otras instancias que también es muy importante para la población como el tema del Segip”, manifestó Ríos. De acuerdo a la autoridad, las operaciones policiales se irán normalizando de a poco entre las cuales también se encuentra el brindar resguardo a los bancos y demás instituciones.

Importación de combustible con candado: solo 36 de 375 solicitudes fueron aprobadas

Desde que el Gobierno autorizó la importación de combustible por parte del sector privado, se atendieron 375 solicitudes, pero solo 36 empresas concretaron compras. Diversos sectores, como el transporte, el agro y el exportador, han pedido al Ejecutivo que se facilite este proceso. Desde mediados de 2024, Bolivia enfrenta una escasez de combustible que ha paralizado varias actividades económicas y ha puesto en aprietos tanto al sector empresarial como al propio Gobierno. Ante esta situación, la administración del presidente Luis Arce Catacora emitió un decreto que autoriza la compra privada de diésel y gasolina. La libre importación de combustible fue habilitada mediante el Decreto Supremo 5271, promulgado en noviembre de 2024. Hasta entonces, el suministro de hidrocarburos era una atribución exclusiva del Estado. Pero, la crisis obligó al Gobierno a abrir esta operación al sector privado. No obstante, distintos sectores han manifestado que el proceso para obtener la autorización es excesivamente burocrático.

