Evistas niegan acercamiento con Copa, Andrónico y Del Castillo: “Jamás nos reuniríamos con traidores”

“Hasta el momento no tenemos candidato, no tenemos por quién votar; ahora, no vamos a apoyar a ninguno de estos candidatos traidores”, sostuvo este viernes Pedro Llanque, dirigente de la Csutcb paralela que responde a Evo Morales, al ser consultado sobre un posible acercamiento con Eva Copa (Morena), Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) y Eduardo Del Castillo (MAS).

La posición expuesta este viernes por el dirigente evista de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Csutcb), surge luego de que el propio presidente del Estado, Luis Arce, planteara a todos los partidos de izquierda impulsar una reunión para evaluar juntos la coyuntura política para, a partir de esta iniciativa, analizar la conformación de un bloque de izquierda con miras a las elecciones del 17 de agosto.

La iniciativa del mandatario boliviano surge después de los resultados de la más reciente encuesta nacional presentada por la red UNITEL en la que se refleja un bajo desempeño de los frentes del denominado “bloque popular”.

Rodríguez se ubica tercero (11,8%) después de Samuel Doria Medina (18,7%) y Jorge Tuto Quiroga (18,1%).

Del Castillo es octavo (2,3%) y Copa ocupa el penúltimo escaño (0,6%).

Llanque negó que exista un acercamiento con Copa, Rodríguez y Del Castillo, con quienes en su momento estuvieron bajo una misma bandera: la del Movimiento Al Socialismo (MAS).

¿Habrá reunión con ellos? “Nosotros jamás nos vamos a reunir con traidores, si ellos quieren reunión, que nos devuelvan la sigla y nos reunimos a la cabeza de Evo Morales. Nosotros no obedecemos a Del Castillo, estamos sólidos y nos mantendremos de esta manera”, enfatizó el dirigente campesino.

“Sin la candidatura de Evo no vamos a participar en las urnas, eso es lo que hemos determinado en un ampliado en Lauca Ñ. Una semana antes, le diremos a nuestros militantes como deben votar, les pedimos paciencia”, acotó.

Los partidos de “izquierda” habilitados son el oficialista MAS, que impulsa la candidatura del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo; Alianza Popular, que promueve al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez; y el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa.