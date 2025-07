“Se contarán muertos”: Nina dice que la juzgan por su “discurso revolucionario” y asegura que se defenderá en la Justicia

La dirigente Ruth Nina, aliada de Evo Morales, no llegó a la Fiscalía este viernes. No obstante, señaló que se someterá a la Justicia. Su defensa dijo que el juzgado declinó competencia, por lo que no había justificación para que su defendida se presente

Elio Mamani/Leyla Mendieta Cruz







Fuente: Unitel

La dirigente Ruth Nina, aliado de Evo Morales, no llegó este viernes a la Fiscalía de Cochabamba, donde inicialmente fue citada a declarar por el proceso en su contra por sus dichos de que se contarán muertos, no votos, en las elecciones generales. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas No obstante, después de faltar a la citación, brindó una conferencia de prensa junto con su equipo jurídico y explicó que el juzgado declinó su competencia en el caso “porque el supuesto hecho se cometió en Shinahota, en el Trópico”, no en la ciudad de Cochabamba, donde estaba citada.

[Foto: UNITEL] / Nina bridó una conferencia junto a parte del extinto Pan- Bol En su defensa, Nina dijo que es juzgada “solo por emitir un discurso revolucionario”, como lo hacía también como dirigente del transporte. “Ahora voy a tener que andar con mi diccionario porque un error de una palabra o, tal vez, interpretada por quienes no comulgan con Ruth Nina, seré procesada. Ahora hay que declararse en estado de emergencia de todos los dirigentes”, sostuvo. De hecho, en la conferencia de prensa, Nina aseguró que se presentará a declarar ante cualquier nueva notificación. El Ministerio Público investiga a Nina por instigación pública a delinquir, amenazas y el delito electoral de obstaculización de procesos electorales.