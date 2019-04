La altura no fue una aliada de los bolivianos en la Copa

La altura no fue aliada para Bolívar, The Strongest, San José ni Wilstermann para sacar los tres puntos en territorio nacional. Hasta el momento, solo la academia ganó ante Defensor Sporting en Uruguay

El déficit de triunfos de local fue el común denominador en el fracaso de las campañas de los equipos bolivianos en la Copa Libertadores 2019. Esta vez, la altura no fue aliada para Bolívar, The Strongest, San José y Wilstermann, equipos que no pudieron sacar los tres puntos en sus reductos, situación que les redujo sus posibilidades de avanzar de fase en el principal torneo de Sudamérica.

A falta de dos fechas, las matemáticas aún sonríen parcialmente a los santos y aviadores para tratar de quedar en tercer lugar e irse a disputar Copa Sudamericana, aunque los vallunos pueden dar la sorpresa en la recta final. A los orureños les resta jugar ante Peñarol (24 de abril), en Oruro. Mientras Wilstermann debe recibir a Atlético Paranaense (24 de abril) y Deportes Tolima (9 de mayo), en Cochabamba.

El primero en saltar al ruedo copero fue Bolívar que perdió ante Defensor Sporting (2-4), en los 3.640 metros de altura sobre el nivel del mar de La Paz. En el lance de vuelta de primera fase, la academia venció a los uruguayos por 2-3 y estuvo cerca de lograr el milagro para avanzar de fase. Para la anécdota, el triunfo celeste de visitante es la única alegría de un equipo boliviano en la Libertadores, hasta el momento.

Posteriormente, fue el turno fue para The Strongest en la segunda fase copera. El plantel aurinegro empató 1-1 ante Libertad de Paraguay en la sede de Gobierno, bajo el mando de su técnico, el guaraní Pablo Escobar. En la vuelta, los atigrados sucumbieron por 5-1 en Asunción.

Los campeones tampoco no cumplieron

En la fase de grupos, los campeones de la temporada 2018, Wilstermann (Apertura) y San José (Clausura), tampoco pudieron llegar engranados para aprovechar su condición de local y tener mejor fortuna en Copa Libertadores.

Por el grupo G, Wilstermann empató sin goles ante Boca Juniors en el debut por Copa Libertadores en Cochabamba (2.558 metros de altitud). Posteriormente, el plantel aviador perdió por goleada ante Atlético Paranaense y ante los xeneizes (ambos por 4-0). Sin embargo, el plantel del entrenador español Miguel Ángel Portugal logró un empate en su visita a Deportes Tolima en Colombia, con doblete de Ricardo Pedriel.

Los aviadores tienen dos puntos en su serie y esperan lograr los seis puntos que pueden ganar de local ante los brasileños y colombianos, en Cochabamba.

En el grupo D, San José nunca pudo recobrar la forma de juego que dejó el actual técnico de la selección, Eduardo Villegas. El santo inició perdiendo ante Flamengo de Brasil por la mínima diferencia (0-1), en los 3.735 metros de altitud sobre el nivel del mar de la ciudad de Pagador.

La dirigencia de San José cambió al técnico Néstor Clausen y apostó por el interinato de William Ramallo que bajo su mandó perdió por 4-0 ante Peñarol de Uruguay. Para la tercera fecha, llegó el entrenador chileno Miguel Ponce que con sus dirigidos salvó el empate de 3-3 ante Liga de Quito equipo que juega a 2.850 metros de altitud de la capital ecuatoriana. El cotejo tuvo como trascendencia los dos autogoles del colombiano César Mena a los orureños.

El vigente campeón sucumbió en Rio de Janeiro ante Flamengo por 6-1, y ahora le restará buscar un triunfo reconfortante ante Peñarol y cerrar su campaña ante los ecuatorianos, el miércoles 8 de mayo en Quito.

Finalmente, en la relación global respecto a los goles, en la campaña de los cuatro representantes bolivianos se pudieron marcar 13 tantos y se recibió 36 anotaciones en contra, demostrando la fragilidad de las defensas nacionales.

