La ciudadanía se molesta con el Tribunal Electoral por ser sumiso a Evo Morales

La ciudadanía se molesta con el TSE por ser sumiso a Morales

No cambian de discurso. La oposición insiste en que los vocales solo responden a la voluntad del oficialismo, en tanto que este reitera que el cambio de fecha de elecciones es pensando en los bolivianos residentes en Argentina.

VOCALES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.

Para la ciudadanía, el cambio de fecha para la realización de las elecciones generales no es un punto trascendental, pero sí llama la atención que en este tema el primer anuncio lo hizo el presidente Evo Morales y recién después, los vocales solicitaron al Legislativo para que este ente hiciera efectiva la modificación requerida. EL DIARIO salió a las calles para hablar con la ciudadanía.

El argumento para el cambio de fecha es que el 27 de octubre también se realizarán elecciones en Argentina y Uruguay.

El 25 de febrero, el ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, declaró a la prensa que los residentes bolivianos que están en Argentina solicitaron el cambio de fecha porque la coincidencia de fechas “impediría” el poder sufragar el mismo día.

“La coincidencia de fechas de los comicios electorales impediría que los residentes bolivianos en estos países puedan ejercer su derecho a participar en el proceso electoral, en ese sentido se pone a consideración ante el TSE, el análisis”, dijo el ministro Pary.

El 19 de marzo, producto de una reunión con los tribunales electorales departamentales (TED) junto a los Servicios de Registro Cívico (Serecí) y Servicio de Fortalecimiento de la Democracia Intercultural (Sifde), de los nueve departamentos, en la ciudad de Cochabamba, la presidente del TSE, María Eugenia Choque, anunció el cambio de fecha de las elecciones generales para el 20 de octubre.

Los partidos opositores empezaron a cuestionar esta fecha, porque iba en contra de lo estipulado en el artículo 29 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, que daba por iniciado las tiempos y plazos, tanto para las elecciones primarias como las generales, entonces dijeron que era ilegal porque no cumplía los 150 días de “por lo menos” en el artículo 94 de la Ley 026 de Régimen Electoral.

El 22 de marzo, el TSE presentó una propuesta en un proyecto de modificación al artículo 94 de la Ley de Régimen Electoral, ante la Asamblea Legislativa, que el mismo es justificado por los asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) de que se busca garantizar el voto de los residentes bolivianos en el exterior, según el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

Este proyecto de modificación del artículo 94 se aprobó en la última instancia del Legislativo en la Cámara de Senadores, el jueves 28 de marzo, donde antes la norma establecía un plazo entre la convocatoria a elecciones y la realización de las mismas de 150 días, ahora con la modificación será de 120 días “por lo menos”.

Esta cronología fue identificada por la ciudadanía que opinó de que esta entidad electoral hace lo que solicita el presidente Evo Morales, lo cual les molesta y les parece “inaudito”, porque deberían decidir y planificar sus autoridades e informar a los bolivianos sobre las determinaciones que toman como Órgano Electoral.

ANDREA MORALES

“No hay información del TSE. El cambio de fecha que anunció el Tribunal no es con motivos valederos, debía haberse quedado nomás el 27, pero según lo que he visto, este cambio se debe a que el Presidente pidió, entonces lo que hizo el TSE fue obedecer al Gobierno, y no me parece correcto y no encuentro otra razón porque tampoco explicaron sus autoridades”.

OSMAR FLORES

“En todo, hacen caso a lo que dice el presidente Morales y eso molesta, que no tengan personalidad y no me parece correcto que hayan cambiado la fecha de las elecciones generales porque el TSE debería decidir por sí mismo y no esperar que le digan de los otros órganos qué deben hacer, además no veo que haya mucho problema para la gente que vota en el exterior”.

PAOLA QUISPE

“Me parece una táctica muy poco inteligente del Gobierno buscar que el TSE haga lo que él quiere, pero fastidia más que hagan caso en todo al Presidente, ahora resulta que el día de la fundación de La Paz, quieren usar para el día de la votación, no estoy de acuerdo lo han hecho de manera intencional para que los paceños votemos por el MAS, mal muy mal”.

BRAYAN PAUCARA

“Para mí, está mal la dependencia del TSE con el MAS, porque repiten lo que dicen los del Gobierno o los políticos del oficialismo, a pesar de que no ando muy bien informado, porque nunca informa el TSE, creo que deberían ser más autónomos los de la Corte (TSE), la verdad no sé que más les puedo decir a las autoridades electorales”.

ESTHER SARMIENTO

“El TSE sigue a todo lo que quiere el Gobierno, esta institución debería operar por sí mismo de forma autónoma e independiente, no tomar en cuenta lo que dice el Gobierno, además de poner en una fecha cívica, cuando los paceños, de alguna forma, hacen la celebración porque participan instituciones como la Alcaldía, no me parece justo y suficiente justificativo los de Argentina”.

GROVER CANDIA

“La verdad no veo mucha diferencia entre cambiar una semana más o una semana menos, si se puede aprovechar un feriado para hacer eso y no perjudicarnos en otro día mejor, lo que sí me preocupa es el TSE, que se supone que es un Órgano independiente pero sus miembros parecen estar en una oficina dependiente del MAS, porque actúan y piensan igual que el Gobierno”.

GONZALO GUZMÁN

“El TSE ha perdido toda veracidad, francamente nada que ver y no me parece que sea apta la gente que compone este Tribunal esta es una institución que tiene jerarquía y por eso estuvo el exdirector de “Presencia” eran gentes creíbles, están politizado y hacen todo lo que les dicen, sobre la fecha de las elecciones para mí es indiferente una semana más o menos, que más da”.

SARA PEÑA

“Quiero pedirles a los del TSE que hagan bien las cosas, que no me decepcionen y también pedirles que no cambien la fecha de votación, porque no se puede mover así nomás y peor si coincide con el aniversario de La Paz, que sea otra fecha, tienen tiempo para elegir, no necesariamente debe hacer como dice el Gobierno, me preocupa mi voto, porque va ser primera vez que votaré”.

