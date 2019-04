Llegó el circo al pueblo

Richard Arispe Carrasco

Pese a que el Tribunal Electoral masista no ha dado la orden para el arranque de las campañas electorales, los candidatos hace rato que están paseándose por el país, ejecutando reuniones con distintos sectores en el intento de sacar ventajas a sus contendores.

Todos sin excepción aseguran que son bien recibidos, que tienen mucha aceptación sus propuestas y que son el cambio que necesita el país. Todos podríamos renegar de la hipocresía de los candidatos. De mostrarse recién ahora, vestidos con atuendos regionales, algunos llegan a los ponchos y barcas, otros de la mano con sus parejas, en fin, así nomás funciona la política y la campaña se la debe hacer en este tiempo. Quien no lo hace pierde espacio y se cae de las preferencias. Así de simple.

Los especialistas en campañas políticas saben que estas maniobras y circo electoral son necesarias, porque se obtienen los votos al tocar al elector, abrazarlos, sonreírles, mirarles a los ojos y hacer promesas variadas.

Todo eso tiene impacto en la población, porque muchos, en este momento, no saben por quién votar, entonces el conocerlos en persona, es una manera seductora de atrapar al ciudadano. Por añeja que sea la formula, es necesaria y por eso se la aplica. Ya llegarán los ataques entre ellos y los retos a debate. Todo parte del circo.

Todos sabemos que quien lleva ventaja en la campaña es Evo Morales, porque desde que llegó al gobierno, hace 14 años, nunca paró sus discursos, la entrega de obras acompañado con concentraciones. Aunque en el último tiempo dichos encuentros con el pueblo son menos cotidianos y poco numerosos, como eran antes. Pese a que ya no asiste a las festividades y celebraciones de fundación de departamentos y ciudades, efemérides o fiestas religiosas. Pese a que dicen que es el enviado de Dios, sigue cayendo, según las encuestas con un 35%. Las encuestas masistas dicen que 51%

No nos extrañemos que Evo utilice todos los recursos económicos y el aparataje del Estado para seguir en el poder. Se vendrán nuevos bonos, nuevos proyectos y más leyes. Pero creo que en 14 años ya conocemos cual es el potencial del líder masista y no creo que darle más tiempo sea la solución. Debemos cumplir la CPE y las leyes.

Evo debe retirarse a su chaco y retornar cuando la ley se lo permita. No nos extrañemos, otros hechos de supuestos terrorismo, alzamiento armado, intentos de magnicidio, quemas de instituciones, detección de arsenales, etc. Pretenderá mostrarse como víctima, pero todo es parte de la campaña, no perdamos de vista ello.

Fuente: Facebook Richard Arispe Carrasco