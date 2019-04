Llueve desde hace un mes en el Chaco y se registran pérdidas de producción y ganado

El Chaco chuquisaqueño se ve afectado por una temporada de lluvia prolongada por más de un mes. Se registraron pérdidas en la producción y el ganado, mientras que la actividad educativa también se vio afectada por las inundaciones.

“Ya es un mes y más que no deja de llover en el chaco, se suspende un día, dos días y otra vez empieza a llover, entonces la producción ya se ha arruinado totalmente, ya no ha podido germinar porque se ha amarillado totalmente por la humedad”, según indicó el diputado chuquisaqueño, Basilio Velásquez a Loyola FIDES Sucre, y aseguró que se vio afectada en un 90%.

También dijo que existe pérdida de ganado vacuno, porcino, ovejas y cabras que fueron arrastradas por el río.

En cuanto a las inundaciones, hay escuelas que están bajo el agua y no pueden reiniciar clases, sectores donde los estudiantes y profesores no pueden llegar por el mal estado de las carreteras.

“En varias comunidades de estos tres municipios no están pasando clases aún, han suspendido porque no hay camino, los ríos están bastante crecidos y los profesores no pueden llegar a las comunidades destino, para los chicos también es complicado cruzar los ríos para poder llegar aparte del mal estado de los caminos”, señaló Velásquez.

Según el reporte del Viceministerio de Defensa Civil, hasta el jueves pasado se registraban 69.821 familias afectadas por los desastres naturales en 93 municipios de todo el país.

“A escala nacional tenemos 47.082 familias afectadas y al menos 22.739 damnificadas por los desastres naturales”, precisó el viceministro de Defensa Civil, Javier Ayllón.

Aseveró que por las riadas, inundaciones y deslizamientos, se destruyeron 182 viviendas y 19.258 hectáreas de cultivos.

