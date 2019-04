Los cinco errores más comunes que cometen las personas inteligentes

¡Qué gran idea! (iStock)

Cuántas veces escuchamos eso de “es muy inteligente, pero no es muy listo”, en referencia a otra persona. Parece que aquellos que han alcanzado el exito tienen, forzosamente, que ser competentes, porque solo los estúpidos cometen errores. Sin embargo, la cita atribuida a Albert Einstein “el que nunca ha cometido un error es porque nunca ha intentado nada nuevo” dice mucho.

Así lo explica el escritor norteamericano Darius Foroux en ‘Medium‘: “La inteligencia no reside en la cantidad de errores que cometas, sino en que aprendas de ellos. Yo antes solía castigarme cuando hacía algo mal, probablemente porque nuestra sociedad, desde que somos niños, nos enseña que eso es lo correcto, sin embargo, hay muchos fallos que las personas más capaces han cometido, y lo mejor es aprender de ellos para no repetirlos”. ¿Cuáles son esos errores a los que se refiere?

Solo buscan dinero

“Por supuesto, no hay nada malo en querer enriquecerse”, asegura. El problema es cuando nos centramos únicamente en perseguir ese fin, lo que a veces nos hace olvidar que realmente tiene poco impacto en nuestra felicidad. “Las personas se quedan atrapadas en esa idea de que solo debe ganarse más dinero, lo cual es un verdadero error, pues acaban creyendo que es la respuesta a todos los problemas“.

Duermen mal

La falta de sueño y los problemas para conciliarlo son uno de los grandes males del mundo que nos ha tocado vivir. Cuanto más estrés tenemos, menos dormimos, es un hecho. “Es normal que cuando estás entusiasmado con un proyecto te pongas nervioso y te cueste dormir” explica Foroux. “No obstante, debes tener una buena rutina para que eso no suceda”.

“Cuando me acuesto a las 2 y me levanto 8 horas más tarde me siento cansado. De alguna manera, es diferente cuando me acuesto a las 11 y me levanto a las 7. Me siento con más energía. La clave es no hacer un trabajo que requiera gran actividad antes de acostarte, lo mejor es una lectura ligera”.

No desconectan

Por supuesto, la última década nos ha traido grandes avances en cuanto a tecnología se refiere. Dentro de unos años (muy pocos) todo el mundo estará conectado, hasta los países menos desarrollados. “Como todo lo que, aparentemente, es muy bueno, puede volverse contra ti” explica el escritor. “Estamos angustiados y ansiosos, incluso la Asociación Americana de Psicología explica que tenemos la peor salud mental de todas las generaciones venideras. ¿Casualidad? No creo”.

Aboga por desconectar de vez en cuando, a pesar de que muchas personas exitosas y aparentemente inteligentes no lo hacen. “Probablemente ya te has dado cuenta. Efectivamente, hay una relación entre los tres puntos señalados… cuanto menos desconectemos, menos dormiremos. Limita el uso de tu móvil“.

No hacen ejercicio

“Tenemos miles de obligaciones. Amigos, familiares, gente a la que cuidar, crisis en el trabajo, facturas que pagar. Es ley de vida, pero quizá tendrías que empezar a moverlo hacia arriba en tu lista de prioridades. Esto no es algo que haga todo el mundo, ni mucho menos, y por eso hay tantos problemas actuales. Enfermedades, dolores de espalda, tripas demasiado hinchadas… hasta que llegamos a ese humillante momento en que nos falta el aliento al subir unas escaleras”.

No son humildes

¿Crees que tienes la verdad absoluta? ¿Piensas que lo harás mejor que los demás? Según Foroux, este es claramente otro problema de nuestra época, especialmente entre aquellos muy inteligentes: la falta de humildad. “Seamos honestos, ¿con qué frecuencia has pensado que podías asumir un desafío y luego has descubierto que no, lo que te ha dado ansiedad? ¿Por qué compites con tus compañeros de trabajo?”.

“En cuanto comienzas a pensar que lo haces mejor que los demás, estás perdido. Confía en las cosas que te llevaron donde te encuentras ahora: ten pasión, curiosidad, emoción y lo más importante, no dejes de trabajar duro. En el fondo, las personas inteligentes no saben nada”.

