Made in Jueves, los creadores de «Una Cunumi», explican porqué hicieron su canción

De corazón para toda la audiencia boliviana 🇧🇴

También compartieron este texto en su face de Ana Paula Atiare Fidelis

Si te ofendiste por «La Cunumi» sos de ese porcentaje de gente con doble moral en Sc…

Pero para refrescarte la memoria aquí te dejo esas cancioncitas que gritas a todo pulmón y perreas sin fin, que ahora también la cantan y bailan tus hijos y sobrinos sin conocer el significado de las palabras….

1.

«Moviendo el culo, como una asesina

Como tragaba toda mi vitamina

Así me gusta una puta bien fina”

Privado – Nicky Jam

2.

“La primera se desespera,

Se encojona si se lo echo afuera.

La segunda tiene la funda

Y me paga pa’ que se lo hunda

La tercera me quita el estrés

Polvos corridos, siempre echamos tres

A la cuenta de una le bajo la luna

Pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez”

Maluma

3.

“Cuando te di en toas’ las pose y en cuatro te grabé

Desde que me pegué me clavo to’ los culos que salen en la tv

Pero tú esta mas dura, te hiciste el culo las tetas y la cintura

Contigo me voy acapela sin armadura”

Bad Bunny

4.

«quiere que le meta duro con el prepucio, se puso en cuatro patas quiere que le entre por donde le sale»

Ozuna

5.

«Que tengo la polla en candela

y quiero comerte ese culo

Ando loco por su culo

bien bellaco con su culo

hasta abajo con su culo

me vuelvo loco con su culo”

Jowell y Randy ft. De La Ghetto

6.

Hemos hecho de to’

Muchas posiciones en la escalera

Amarrao en la cama

Yo encima de ella

Amanecimos en la bañera

Y me la comí embarra’ de nutella…”

Pitbull Feat. Don Miguelo

Todos estos tiene millones de dólares en sus cuentas y los conocen en todo el mundo, vos pagas un monton de plata y te desesperas por ir a verlos, son tus ídolos, no los críticas y aplaudis su arte…pero como es el opa de tu vecino al que hasta ayer solo conocía su mamá y su corteja el que te canta en tu propia jerga ahí estás haciéndolo abono…

Si vamos a censurar a estos vulgares de nuestra tierra también censuremos a los de afuera…

Hay gente que se arriesga y no siempre es agradable …pero lo hacen y eso suma!!!

Soy Ana Paula Atiare Fidelis y esta es mi opinión sobre la Cunumi!!!

Fuente: Made in Jueves