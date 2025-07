Policía investigará amenazas de Ruth Nina y de evistas, reforzará seguridad del TSE

Un día después del ampliado, Nina se atribuyó la representatividad de las organizaciones campesinas e indígenas que no están de acuerdo con la exclusión de Morales, aseguró que solo son portavoces.

Fuente: ANF

La Policía iniciará una investigación ante las amenazas que lanzaron afines al exmandatario y la expresidenta de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) de paralizar las elecciones generales, si no se inscribe a Evo Morales. A la vez, los efectivos reforzarán la seguridad del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“En este caso, el departamento de inteligencia está recabando información para ver qué acciones se pueden realizar los siguientes días con relación al mantenimiento del orden público en caso de que existan algunas irregularidades. Vamos a proceder conforme a la información que obtengamos”, informó el subcomandante departamental de la policía La Paz, Willy Paz.

El ampliado del evismo, que se realizó el sábado en la sede de los cocaleros del trópico de Cochabamba, lanzó nuevas amenazas contra el Órgano Electoral si no se registra de forma inmediata la candidatura de Evo Morales y restituye la personería jurídica de Pan-Bol.

“Vamos a ver si se realizan las elecciones el 17 de agosto, (…) si no estamos en la contienda no hay elecciones, no hay miedo, ahí van a ver”, declaró Morales al concluir el ampliado.

La autoridad policial indicó que reforzará la seguridad del ente electoral, además se desplazó personal policial a las carreteras del eje troncal para garantizar la libre circulación y garantizó el desarrollo de los comicios electorales en base a sus atribuciones.

“Actualmente el Tribunal Supremo Electoral se encuentra resguardado desde que se ha iniciado este proceso, va a continuar este resguardo. En cumplimiento a nuestra misión constitucional, vamos a hacer cumplir la ley y la Constitución Política del Estado”, añadió.

Nina participó en el ampliado evista, durante su intervención amenazó que, si son obligados a votar el 17 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral y el Gobierno “en vez de contar votos, van a contar muertos”.

Un día después de ese encuentro, Nina se atribuyó la representatividad de las organizaciones campesinas e indígenas que no están de acuerdo con la exclusión de Morales y aseguró que solo son portavoces. A la vez, negó que esté cometiendo un ilícito y convocando a la confrontación, sino que lo calificó como una forma de expresarse.

“De ninguna manera, dónde es una apología del delito. Es un derecho constitucional que se respete el amparo constitucional que hemos ganado, aquí si hablamos de que hay delitos, por qué no se procesa a los vocales del órgano electoral”, expresó en entrevista con radio Panamericana.

/EUA/nvg