Medina: “Estoy en condiciones de seguir al frente de la Felcc, gracias ministro por confiar en mi”

El cuestionado director de la FELCC, Cnl. Gonzalo Medina, señaló “Estoy en condiciones de seguir al frente de la FELCC, agradezco al señor ministro de gobierno por creer y confiar en mi autoridad”, se declara un policía de honor con 34 años de trayectoria sin tachas en su carrera.

Gonzalo Medina calificó como un acto de indisciplina el que se hubiera filtrado un informe de inteligencia, porque podía ser cierto y perjudicaba un proceso investigativo, refiere el mandamás de la FELCC en Santa Cruz.

El director de la FELCC en Santa Cruz negó tener casas como se ha denunciado en las últimas horas, manifestó que es falso que tiene 17 vehículos, dice ser dueño de un vehículo y una motocicleta china en la que sale a corretear los fines de semana.

El jefe policial señaló “Aprovechando la Semana Santa para perdonar a todos los que me injuriaron, difamaron y calumniaron y a todos aquellos que mellaron mi dignidad, no les guardo ningún rencor, por qué estoy seguro que no saben lo que hacen”

Medina señaló que viajo a las Bahamas-Nassau por un tema de salud que arrastra desde el 2010 y que los médicos le recomendaron descansar y acudir a un tratamiento médico especializado y por eso viajó a las Bahamas vía Panamá donde hizo escala por algunos minutos y no salió del aeropuerto. Ante la consulta de un periodista sobre el poco tiempo que duró su viaje para someterse a un tratamiento médico especializado, Medina respondió “Si es un chequeo sencillo, ya le voy a explicar, es un tema muy personal”.

Fuente: Detrás de la Verdad