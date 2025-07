“Ay María, qué jodida eres”, Bejarano evita críticas a Rodríguez y Prada y termina pidiendo el voto a Galindo

Susana Bejarano en la Barricada de Radio Deseo

“¿Qué te han aconsejado para venir, o no venir?”, fue la primera pregunta que la activista María Galindo hizo este jueves a la candidata a primera senadora de La Paz por Alianza Popular, Susana Bejarano, en su programa «La Barricada» que se transmite por radio Deseo 103.3 FM. La respuesta de la además politóloga y presentadora de TV fue premonitora para lo que se vendría después: “Obviamente me han aconsejado que no venga pues ¿Quién aconseja que vengan donde María Galindo?”

“¿Sabes quienes aconsejan? Los asesores de campaña de Branko Marincovik, que son los asesores de (Javier) Milei“, replicó la activista, aludiendo la entrevista que en enero de este año realizó en ese mismo espacio al jefe de la alianza Libre y candidato a senador por Santa Cruz.

De ahí en adelante Bejarano quedó acorralada con preguntas sobre el sustento social de su postulación, el financiamiento de la campaña (dijo que lo único que pudo aportar son Bs 3.000), la forma de elección de candidatos y las versiones sobre compra de postulaciones en Alianza Popular.

Pero lo más incómodo para la candidata a senadora llegó cuando Galindo la interrogó sobre los postulantes de su partido a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, el actual titular del Senado, Andrónico Rodríguez, y la exministra de Planificación de Evo Morales, Mariana Prado.

Comenzó con una pregunta sobre la responsabilidad que tendría Rodríguez en la elección del actual Defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, a quien Galindo calificó como “un bueno para nada” y “ficha” del exministro de Justicia, Iván Lima.

“Todos los asambleístas tienen responsabilidad”, respondió Prado, ante lo cual la entrevistadora le recordó que el papel de Rodríguez fue diferente por su condición de presidente del Senado.

Entonces siguió el siguiente intercambio, que terminó con una frase que reflejó la incomodidad que sintió la entrevistada: “Ay María, qué jodida eres”.

MG.– Qué responsabilidad política le das a Andrónico Rodríguez sobre su gestión? ¿Cuáles son los tres errores políticos de Andrónico Rodríguez sobre su presidencia al Senado?

SB.- Creo que Andrónico Rodríguez ha hecho algo que no se había hecho hace muchos años, que es tener una agenda parlamentaria. Amén si la han cumplido o no la han cumplido. La intención de tener una agenda parlamentaria es para lo que se dedica el Parlamento…

MG.- ¿Susana, vas a ocupar ese lugar tan poco digno de ser incapaz de criticar a tu jefe?

SB.- Pero, María…

MG.- ¿Vas a ocupar ese lugar tan poco digno? ¿Puedes tomar distancia y decir tres errores de Andrónico?

SB.- De verdad creo que la gestión de Andrónico Rodríguez si algo ha tenido de bueno…

MG.- Te estoy preguntando qué criticas tienes, no qué cosas buenas ha hecho Andrónico ¿Cuáles son tus tres críticas, como politóloga, a la gestión de Andrónico Rodríguez como presidente del Senado, tercer hombre del país?

SB.- Sí, yo creo que se debió avanzar más, un montón de cosas más…

MG.- ¿Cuáles son tus críticas?

SB.- Ay María, qué jodida eres ¡Por Dios!

MG.– Por si acaso, no me publicito como no jodida ¿Puedes decirlas o no. O no quieres?

SB.– A ver, es que ha sido una gestión problemática, no se avanzó más, pudo llegarse a mejores acuerdos …pero el Senado ha tenido mucho menos problemas que la Cámara baja. Eso es real.

MG.- El cabrón no ha hecho nada más que viajar ¿Cuántas veces ha viajado al exterior con nuestra plata?

SB.- Pero María, no sé cuántas veces ha viajado

De inmediato llegaron las preguntas sobre Prado, quien es fuertemente cuestionada por Galindo y las integrantes de la organización Mujeres Creando, por el papel que jugó en el caso del sentenciado por feminicidio Fernando Kushner, presentando una declaración a su favor en su condición de ministra. Por ello iniciaron una campaña contra su candidatura.

Galindo preguntó a Bejarano si compartía el criterio de Prado en sentido de que este era un tema personal y no un asunto de interés de la sociedad

Bejarano respondió recordando que desde que estalló el caso ella tomó una posición en respaldo a la víctima del feminicidio (Andréa) y su madre, la activista Helen Álvarez. “Mi empatía en este caso es con Helen Álvarez, quiero que eso quede absolutamente claro. Esto ha sido así desde el momento en que ha sucedido el feminicidio de Andréa. Yo lo he escrito de forma pública, me parece terrible lo que ha tenido que sufrir Helén, que no solamente es la pérdida de su hija, sino además este insulto y este acoso a su hija muerta, a la familia de ella…”, afirmó. Dijo que desde un principio supo que este fue un caso de feminicidio y no un accidente como reclamaron otros actores de la sociedad.

Galindo replicó que la pregunta no era para conocer sus creencias sino su posición respecto a la postura que tomó la candidata a la Vicepresidencia de su partido, en sentido de que este era un asunto personal y no de interés público.

La candidata a senadora respondió: “Quiero reiterar que este me parece un tema muy complicado…” y la entrevistadora insistió “por favor, respondé ¿es personal o es político?”, ante lo cual Bejarano replicó: “Es que yo creo que puede ser personal y puede ser político”.

La entrevista siguió con la misma intensidad, hasta que Bejarano dijo que, si bien Prado hizo declaraciones en favor de Kuchner ante la justicia, en sus declaraciones públicas no hizo afirmaciones en contra de la ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Agregó, además, que las declaraciones de Prado no influyeron en la sentencia, a lo que Galindo replicó: “¿Qué quieres? ¿Lavarle la cara?”

Luego insistió y preguntó “¿Una mujer así debió ser retirada de la candidatura? Sí o no». La candidata evitó la respuesta: “No te voy a responder por una razón. Mariana Prado, por creer que el feminicidio de Andréa es un accidente, no le hace culpable del feminicidio de Andréa”

“¿Quién está diciendo esa boludez?”, respondió la activista.

La entrevista concluyó igual de tensa, aunque con Bejarano pidiendo en cuatro oportunidades el voto a Galindo y preguntando a la entrevistadora: “¿a quién tienes al frente?”, lo que Galindo interpretó como un intento de chantaje. “Voto castigo para Andrónico Rodríguez por no haber cambiado a Mariana Prado”, demandó.

