Santa Cruz, eju.tv.- En la Av. Cumavi se realizaron operativos para decomisar medicamentos que sean de contrabando y justamente encontraron varias cajas que no tienen registro sanitario además que son fármacos que no pueden comercializarse en lugares que no sean farmacias autorizadas.

Los medicamentos decomisados por el SEDES como lo mencionó antes el director Marcelo Ríos, serán destrozados en su totalidad previo el envío de un muestreo a La Paz para que puedan analizarlos.

Fuente: Unitel