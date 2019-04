Óscar Ortiz en Riberalta: Yo sí me he opuesto a este Gobierno; no sé si Mesa pueda decir lo mismo

Riberalta.– El senador Demócrata Oscar Ortiz, candidato presidencial de la Alianza Bolivia Dice No, afirmó que su organización es de la “oposición de verdad” y expresó sus dudas sobre si el expresidente Carlos Mesa podría calificar como un verdadero opositor al régimen de Evo Morales.

En un contacto con la prensa en Riberalta (Beni), donde se encuentra de gira, y ante la pregunta sobre qué lo diferencia del exmandatario en la carrera a la Presidencia, Ortiz respondió: “Yo sí me he opuesto a este gobierno. No sé si el señor Mesa puede decir lo mismo. Durante estos 13 años (de gobierno de Morales) él (Mesa) ha vivido en Bolivia y nunca lo he visto oponerse al gobierno del MAS”.

El candidato de Bolivia Dice No también destacó que junto a su acompañante, Edwin Rodríguez, representa el cambio de una nueva generación que es “oposición de verdad”, lo que significa “haberse opuesto al Gobierno del MAS, haber resistido democráticamente a un gobierno abusivo, que pisoteó derechos y libertades, destruyó la justicia, generalizó la corrupción y, además, no respeta el voto de los bolivianos”.

En este sentido, el senador Ortiz destacó que la propuesta que encabeza apuesta por dejar atrás a los Gobiernos del pasado, a esos gobiernos que fracasaron en desarrollar Bolivia, para buscar un país de oportunidades para todos.

Fuente: (Prensa Demócrata)