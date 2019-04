Otro que no está en la auditoría de Cotas

COTAS: OTRO QUE NO ESTÁ EN LA AUDITORÍA

Del robo no caen los verdaderos

Con el arresto de Hernán Saavedra suman cuatro los gerentes procesados que no están observados en la auditoría:

Eduardo Lea Plaza (gerente de administración), Xavier Vázquez (gerente de economía y finanzas) , Margoth Hinojosa (gerenta de auditoría , Iván Uribe (presidente con licencia).

DESCUBRIERON TODO

Todos ellos han sido determinantes en el descubrimiento del robo del que fue víctima la cooperativa por parte de Hubert Gil y su organización

LA COOPERATIVA

“Desconocemos los motivos de la detención de Hernán Saavedra., gerente técnico y de gestión de servicios. Están aprehendiendo a personas cuyos nombres no estaban en la investigación, contra quienes no existe ninguna evidencia o cargo que haga pensar que estén involucrados en el robo que Cotas ha denunciado y tampoco están mencionados en la auditoría específica que se realizó al programa Cotas en Cuotas”

WIDEN VACA, PRÓFUGO y a

DANTE TOLEDO NO LO TOCAN

Cotas deja entrever que sorprende que, paradójicamente, otras personas, contra quienes la cooperativa pidió formalmente la ampliación de la investigación, no son citadas, no son incluidas ni se les toma una declaración. F:ED





