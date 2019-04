Policía Boliviana necesita «control externo»

Gobierno y oposición coinciden

Policía necesita “control externo”

> El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sugirió la implementación de mecanismos de “control externo”, pero aclaró que “no de otros países” > La senadora Carmen Eva Gonzales sugiere el retorno de la DEA > Excomandante Ciro Farfán denunció que el partido gobernante desde el Legislativo determinaba las designaciones

LA PROBLEMÁTICA DE LA POLICÍA BOLIVIANA ES ABORDADA DESDE DIFERENTES PUNTOS DE VISTA.

El escándalo que se desató tras las denuncias e investigaciones acerca de posibles nexos de algunos oficiales de la Policía con el narcotráfico que derivó en la baja y aprehensión de dos altos jefes de Santa Cruz, tanto el Gobierno como la oposición coinciden en afirmar que “esta entidad del Estado precisa de mayor control”.

Por un lado, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sugirió la implementación de mecanismos de “control externo” para transparentar la institución del orden.

“Necesitamos mejores controles, más efectivos, más eficaces y es muy difícil creer en la eficacia de los controles cuando (estos) provienen de la propia institución, necesitamos probablemente controles externos, no me estoy refiriendo a controles de entidades internacionales no para nada, (sino) nacionales”, manifestó Quintana.

Dijo que la Policía al igual que las Fuerzas Armadas (FFAA) tiene que tener mecanismos de control externo, de esa forma se evitará las irregularidades que se vinieron registrando en la institución policial.

La senadora de oposición, Carmen Eva Gonzales, planteó que, ante la crisis institucional de la Policía, el Gobierno acuda a la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos) para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Nos encontramos en un debilitamiento institucional de la Policía y necesitamos reforzar esa lucha contra el crimen organizado, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las olas delincuenciales y, si amerita tocar puertas externas, debemos hacerlo”, dijo Gonzales en entrevista con la Red Erbol.

“Debería retornar la DEA porque ha hecho un buen trabajo, aunque el Gobierno no lo reconozcas, pero ha hecho un buen trabajo. Desde que salió la DEA qué es lo que ha pasado: se ha profundizado el narcotráfico en nuestro país”, agregó.

Para la senadora Gonzales, el intento de que la Policía se haga cargo sola de la lucha antidroga resultó en que oficiales trabajen “codo a codo” con narcotraficantes.

El excomandante de la Policía Boliviana, Ciro Farfán, aseveró que el narcotráfico no ha penetrado a la institución del orden, sino que la entidad ha sido corroída por la política del actual Gobierno. Como ejemplo mencionó dos episodios que vivió cuando era el máximo jefe policial en 2011.

En entrevista también con Erbol, Farfán reveló su agenda en la cual tiene anotado todo lo que hizo durante su período como Comandante. En base con ese texto, mencionó dos casos, el de un diputado y un senador del MAS, el primero que lo visitó y el segundo que lo llamó por teléfono para direccionar designaciones.

El Diario / La Paz