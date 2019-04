Policía detiene 18 jukus que fingían ser trabajadores de la mina de Huanuni

El comandante departamental de Oruro, Jorge Pizarro, dio la información y explicó que los acusados fueron capturados cuando intentaban escapar con 18 bolsas de mineral.

Un total de 18 personas que supuestamente se dedicaban al robo de mineral en la mina de Huanuni en Oruro (jukus) fueron detenidas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de ese departamento.

El comandante departamental de Oruro, Jorge Pizarro, dio la información y explicó que los acusados fueron capturados cuando intentaban escapar con 18 bolsas de mineral.

“Hemos realizado un trabajo efectivo ayer (martes) a las 23:00, se ha podido aprehender a 18 personas que se dedicaban al robo de mineral en la empresa de mina Huanuni. Ellos habrían estado haciendo una labor en el interior de la mina, tratando de confundirse y entremezclarse con los trabajadores del interior de la mina, pero inmediatamente fueron detectados por personal de seguridad de la Policía e inmediatamente se los aprehendió”, indicó la autoridad policial.

Los sindicados, todos mayores de edad, fueron trasladados a la ciudad de Oruro y el caso fue remitido al Ministerio Público.

“Estamos permanentemente controlando en el sector y esta es una labor que realiza la Policía, tratando de efectivizar en el lugar, son 88 policías que realizan el control interno en la mina”, agregó Pizarro.

Los testimonios

Dos de los aprehendidos brindaron versiones distintas del hecho. Uno negó la acusación y otro admitió haber cometido el delito por necesidad.

“Yo he entrado una sola vez y solamente a conocer la mina, no sé de dónde hacen aparecer las cargas (de mineral), supuestamente es la carga de otros se han escapado”, expresó el primero.

“La necesidad de uno, la curiosidad también de conocer la mina, eso me ha llevado a cometer este ilícito. Es verdad que he cometido el delito, pero la falta de fuente de trabajo nos obliga a nosotros, nosotros somos mineros netos, ¿qué vamos a hacer?, no hay fuentes de trabajo, ¿de dónde vamos llevar el pan de cada día a nuestra familia? Pedimos al Gobierno que nos dé fuentes de trabajo”, afirmó el segundo.

Fuente: paginasiete.bo