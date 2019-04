Por mentir sobre el gas, Ortiz pide destitución de presidente de YPFB y de ministro de Hidrocarburos

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

El senador Demócrata Oscar Ortiz exigió que el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y el presidente de la estatal petrolera YPFB, Osvaldo Barriga, “por mentir a los bolivianos” en el tema de las reservas de gas, lo que ocasionó que en los últimos tiempos tanto Brasil como Argentina multaron al país por incumplir los contratos de venta del energético.

“Fíjense como nos mienten: hace poco dijeron que habían encontrado más gas en el pozo Boyuy en Tarija. ¿Cuál es la verdad? Encontraron agua y no gas, pero le mienten la gente porque están en campaña. La mejor prueba de que ya no hay gas es que Argentina y Brasil comienzan a ponernos multas porque no cumplimos con los contratos”, manifestó Ortiz, candidato a la presidencia por Alianza Bolivia Dice No.

La semana pasada, desde Brasil se informó que Bolivia recibió una multa de más de 130 millones de dólares por no cumplir con la entrega de los volúmenes de gas pactados.

El tema no pasó desapercibido por Ortiz, quien desde Guayaramerín, Beni se refirió al tema, con grandes críticas a las cabezas del sector estatal hidrocarburífero en el país.

“¿Qué dijo el presidente de YPFB? Todo lo van a pagar ellos mismos. Que nos cobre Petrobras Brasil, lo va a pagar Petrobras Bolivia. ¿Quién pagó? YPFB pagó y hoy se quedan callados. Ese presidente de YPFB mentiroso… ese ministro de Hidrocarburos mentiroso, tienen que irse del cargo. No pueden seguir engañando al pueblo, no pueden seguir mintiendo a la gente. Tienen que rendir cuenta por su fracaso, porque se han gastado la plata de los bolivianos, porque ahora van a entrar menos recursos para las alcaldías y gobernaciones, para atender las necesidades de la gente”, expresó el representante nacional.

EL DÍA