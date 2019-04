¿Qué pasa con el tramo carretero San José de Chiquitos – San Ignacio de Velasco?

Este tema es de mucha importancia para Bolivia en general y para Santa Cruz en particular, creo que vale la pena que se la conozca y que las Autoridades Departamentales tomen medidas o realicen acciones para saber más sobre el asunto:

Este reclamo e interrogantes fueron enviados a : Stephen Muzira <smuzira@worldbank.org, quien es el el Responsable del Banco Mundial en Bolivia (Carreteras).

En fecha: 10 de febrero de 2019, 20:41:16 GMT-4

Asunto: Re: LPI Nº 013/2017 -OFC Proyecto: Construcción del Tramo Carretero San José de Chiquitos – San Ignacio de Velasco

Día 130 Mr. Muzira

No hay San Jose – San Ignacio

No hay contrato en Sicoes

No hay supervisión

Vamos para el 3er año desde que se inició la 1era Licitación y no hay claridad en la información.

18 Meses

No hay Trinidad – SC

22 Meses

No hay San Buenaventura – Ixiamas

Día 62 – 20/09/2018 – 21/11/2018.- No existe en SICOES a la fecha el Contrato del Proyecto: Construcción del Tramo Carretero San José de Chiquitos – San Ignacio de Velasco.

Debe haber una explicación a esto: De Abril/2017 a Noviembre/2018 (19 Meses) no existe ejecución alguna en los 3 proyectos que son financiados por el Banco Mundial, en contra parte los créditos de esos proyectos siguen vigentes, es decir que los bolivianos estamos pagando intereses por proyectos que NO se están ejecutando. Es o no, cierto?.

1) San Buenaventura – Tumupasa – Ixiamas (Isolux Corsan)

2) Rehabilitación Santa Cruz – Trinidad (3 Empresas firmaron contrato en Mayo/2018 y hasta ahora inicia).

3) San José de Chiquitos – San Ignacio de Velasco (China State Adjudica el 06/07/2018, firma contrato 20/09/2018, 62 días y no hay el contrato en Sicoes), agregar que a la fecha no existe ni siquiera la adjudicación de la supervisión para dicho proyecto.

Siguen las cartas:

Estimado Sr. Muzira,

Con el debido respeto que usted merece y con el mismo que merecemos los bolivianos cuando buscamos respuestas a situaciones que nos parecen demasiado extrañas es que me remito a realizarle las siguientes consultas:

– Por qué a la fecha de hoy 24/03/2019 no se encuentra en el SICOES el contrato que firmo la empresa adjudicada del proceso de licitacion San Jose de Chiquitos – San Ignacio de Velasco el cual es financiado por el organismo a quien usted representa?.

Van 185 desde la firma de contrato y contando…

– Qué fue lo que se firmo entonces el 20/09/2018 entre el estado Boliviano por medio de ABC con la empresa adjudicada en San Jose de Chiquitos?.

http://www.la-razon.com/…/ABC-construccion-San-Jose-San-Ign…

http://www.abc.gob.bo/?p=4795

– Existe al día de hoy un proceso de contratación que no se conoce resultado o al menos en el SICOES uno encuentra como estado (No Informado), me refiero al proceso de licitacion de la supervision para el mismo tramo. Cuán se conocerá al adjudicado?.

– Podría conocer cuando este tramo iniciaría con fecha aprox. la ejecución de está obra tan esperada por muchos bolivianos?.

Agradezco de antemano su atención, espero en esta oportunidad recibir alguna respuesta suya que vaya más allá a una respuesta diplomática y que tan solo me comparta que transmitirá mis consultas al personal de ABC.

Saludos cordiales,

F C D

Caso BM .- sobre la consulta de la licitacion de la abc solo esta registrado hasta la adjudicacion , o sea hasta la fecha no se ha colgado el formulario donde se adjunta el contrato.

ABC y empresa china firman contrato para construcción de la vía San José-San Ignacio – La Razón

El presidente Evo Morales explicó que el actual proyecto implica el asfaltado de cuatro tramos que unirán las poblaciones de San José, San Miguel. San Rafael, La Fortuna y San Ignacio y en un plazo no mayor a los 36 meses cerrará el circuito carretero de toda la Chiquitanía.



Fuente: Carlos Valverde Bravo