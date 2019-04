Samuel cierra la polémica con Ortiz: «No voy a alimentarla porque puede servirle al MAS»

El líder de Unidad Nacional (UN) dio por cerrada la polémica con el candidato por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, porque, dijo, que seguir con la confrontación puede servirle al Movimiento al Socialismo (MAS).

“Hubo alguna polémica con Demócratas sobre las razones por las que decliné mi candidatura. No voy a alimentarla, pues el MAS puede usarla para meter discordia entre fuerzas opositoras”, señaló Doria Medina a través de su cuenta de Twitter.

“Un abrazo y suerte a Oscar, que es un buen boliviano. La unidad es el camino”, agregó el empresario.

La polémica empezó cuando el mismo líder de UN señaló que la candidatura de Ortiz a la presidencia no fue una buena idea ya que podría ser funcional al MAS y Evo Morales. “Si le va bien ayudará a que Morales gane con la mayoría absoluta”, había señalado Doria Medina.

La respuesta de Ortiz no se dejó esperar y le pidió al empresario que “por dignidad” acepte que no es candidato a las elecciones generales. Es más, Ortiz señaló que Doria Medina retiró sus ambiciones presidenciales porque no lo quiso enfrentar en las Elecciones Primarias del pasado mes de enero.

“Yo no sé porque no asume con dignidad que ya no es candidato y no es candidato porque no quiso enfrentarme a en las Primarias, no quiso perder conmigo en las Primarias”, aseveró.

Cabe recordar que Demócratas y Unidad Nacional conformaron la alianza ‘Bolivia Dice No’. No obstante, horas antes de que finalice el plazo para la inscripción de candidatos, Doria Medina anunció que retiraba sus intenciones de aspirar a la presidencia y la ruptura de la mencionada alianza.

Oxígeno / La Paz