Doria Medina asegura que irá al Chapare para que conozcan su propuesta

Si bien no aseguró la fecha, dijo que ingresará a este sector del país para hacer campaña

Por Diego Gonzales Montecinos

Fuente: Visión 360

El candidato por la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina aseguró en pasadas horas que ingresará al Chapare para dar a conocer sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 17 de agosto, esto pese a que este sector del departamento de Cochabamba es el fuerte político del expresidente del Estado Evo Morales.

“Voy a ir al Chapare a hacer conocer mi propuesta de los 100 días carajo”, Dijo el empresario ahora candidato a la presidencia, luego de un evento realizado este viernes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Respecto a la fecha de cuando ingresará al trópico de Cochabamba, doria Medina aseguró que no tiene definida la misma y que en cuanto pueda organizar su agenda para este evento lo dará a conocer de manera pública.

Doria Medina también se refirió a las amenazas que llegan desde el sector evista y del trópico de Cochabamba, en cuanto a que, si no es habilitado Evo Morales para las elecciones del próximo mes, las mismas no se realizarán ya que aseguran tomarán medidas de presión para que no haya comicios.

“Está claro que si ponen interferencias y complican el proceder democrático, quienes se perjudican mas son ellos, no los que queremos democracia”, dijo.

Sobre la posición de los cívicos y su reunión de este viernes en la que se declaran en emergencia, Doria Medina fue claro, “se abrió la posibilidad de resolver esta crisis de manera pacífica mediante el voto. Pero todos vamos a estar atentos a que nadie interfiera este proceso democrático, me parece muy bien que los cívicos se reúnan, para estar en apronte”.

Doria Medina estuvo este viernes en Santa Cruz, donde presentó su plan de gobierno, además de a los candidatos a senadores y diputados por esta región, en el acto organizado en el Cambodromo, también recibió el apoyo de varios sectores de esta ciudad.

Fuente: Visión 360