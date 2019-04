Sedes confirma reunión entre Oliva y la ministra de Salud para tratar el SUS en Tarija

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija, Paul Castellanos, ha informado que el día jueves 4 de abril en la ciudad de La Paz se reunirá el gobernador de Tarija, Adrian Oliva, y la ministra de Salud, Gabriela Montaño, por lo que también se trasladará una comitiva de salud para esta importante reunión.

“El gobernador se va a reunir con la ministra el día jueves a la 8:30 de la mañana y nosotros vamos a acompañar al gobernador a la ciudad de La Paz”, ha señalado Castellanos.

En este sentido, ha explicado que además de tratar la situación del Sistema Único de Salud (SUS) y el seguro Susat también tratarán la deuda histórica que tiene el Gobierno Nacional con la salud del departamento de Tarija.

“Lo que nosotros y el gobernador hemos manifestado no perder la rectoría sobre todo del Sedes, del hospital San Juan de Dios que es lo que solicita el Ministerio y pedirle que cumplan con la deuda histórica que tenemos en Items, en recursos humanos por ejemplo el Gobierno no ha dotado de Items hace más de 3 años son más de 3.020 items que es lo que necesita Tarija, también las contra partes no nos olvidemos que el Materno solamente se construye con recursos de la Gobernación”.