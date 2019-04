Seudónimos, pagos a campañas electorales y coimas al por mayor: Habla el ex hombre fuerte de Odebrecht en Perú

Los peruanos viven días sumamente agitados. Como suelen decir algunos periodistas ante las avalanchas noticiosas y eventos de alto impacto -como el suicidio de Alan García o el arresto de Pedro Pablo Kuczynski la semana pasada- “en Perú nunca te aburres”. En una semana crucial para el caso Odebrecht/Lava Jato, Jorge Barata, el exdirector de la constructora brasileña en Perú, ha lanzado una serie de revelaciones durante los interrogatorios a los que ha sido sometido esta semana en Curitiba, que añaden más leña al fuego y detalles escabrosos sobre la trama que le costó el puesto a un Presidente (PPK), que de alguna manera provocó un final trágico a un ex mandatario (Alan García) y que tiene contra las cuerdas a otros ex gobernantes como Alejandro Toledo y Ollanta Humala, además de la líder de la oposición, Keiko Fujimori.

En su segundo interrogatorio frente a las autoridades peruanas tras su primera comparecencia a comienzos de 2018, Barata contó, sin filtro, detalles de los sobornos a las autoridades peruanas, según dieron cuenta medios como El Comercio y portales como IDL-Reporteros y Ojo Público. En la oscura trama de pagos ilegales durante la segunda gestión de Alan García (2006-2011), Barata confesó que solían usar el seudónimo de “Chalán” para referirse al ex ministro de la Producción y entonces secretario de la Presidencia, Luis Nava, acusado de recibir US$ 4 millones de la “Caja Dos” de Odebrecht.

A Nava se le dio el “código” de “Chalán” porque así se conoce en Perú a quienes cuidan a los caballos de paso. Aquello haría referencia al apodo con que se conoció a Alan García en los 80: “Caballo loco”. Barata dijo en el interrogatorio que Nava era el que cuidaba de “Caballo loco”, en referencia a García. A su vez, al hijo de Nava, José Nava Mandiola, le decían “Bandido”, ya que solía portar armas.

El testimonio de Barata, que se radicó en Perú por más de una década, es visto en Lima como un hito, como un hecho “contra todo pronóstico”. “La última vez que se interrogó al ejecutivo brasileño fue en febrero del 2018. Desde entonces en el Perú ha habido dos presidentes de la República, tres fiscales de la Nación, tres presidentes del Poder Judicial y tres ministros de Justicia”, señaló María Alejandra Campos, columnista de El Comercio.

En otro pasaje del testimonio de Barata en Curitiba, se reveló que el abogado de Alan García, Erasmo Reyna, le pidió el lunes al exrepresentante de Odebrecht que declarara pensando “en la memoria” del ex jefe de Estado. “Le pedí que hablara con la verdad. Le mencioné (el fallecimiento de Alan García) en términos absolutamente respetuoso de un diálogo de dos personas civilizadas, despidiéndome y expresándole que el ex presidente había tomado una determinación fatal y eso nos duele a los apristas y nos duele a muchas personas, ¿no? Lo tomó con tranquilidad, se despidió y nos despedimos”, afirmó Reyna respecto del inesperado diálogo con Barata.

Pagos a Humala y PPK

Con el objetivo de ganar licitaciones de obras públicas, Odebrecht admitió en su momento que entre 2004 y 2011 pagó coimas por US$ 29 millones a funcionarios peruanos. Barata ya había revelado que en 2011 se reunió con los entonces candidatos presidenciales Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski con el fin de evaluar las condiciones que ofrecían con respecto a la inversión privada.

En ese sentido, en el segundo interrogatorio de esta semana ante fiscales peruanos, Barata dijo que mantuvo un trato directo con Humala y su esposa Nadine Heredia, no así con PPK y Keiko Fujimori, cuya “coordinación” fue a través de intermediarios.

Respecto de los Humala, Barata confirmó que Odebrecht entregó US$ 3 millones para la campaña de 2011. A su vez, la “contribución” para la candidatura de PPK de ese mismo año fue de US$ 300 mil. También, la campaña contra la revocación de Susana Villarán de la alcaldía de Lima, en 2013, recibió un “aporte” de US$ 3 millones.

En cuanto a la candidatura de Alan García en 2006, Barata dijo que la constructora aportó con US$ 200 mil, aunque a través del excongresista y exministro aprista, Luis Alva Castro. Eso sí, de acuerdo con IDL-Reporteros, Barata les dijo a los fiscales peruanos que se consideró amigo de Alan García, con quien comió feijoadas en dos ocasiones.