Tarija. Decreto de Oliva frena “asalto” de empresas y transfiere Setar y Emtagas al Chaco

Decreto frena “asalto”, el Chaco creará sus empresas

TARIJA.- La abrupta ruptura de negociaciones que supuso la entrega de competencias de instalación de gas domiciliario a YPFB Chaco a través de un resolución de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la intervención de la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas) con el aplauso del Ejecutivo Regional Transitorio, José Quecaña y el malestar del Comité Cívico, ha motivado la aceleración por parte del Gobernador Adrián Oliva del procedimiento. Ya no a través del diálogo sino de la Gaceta Oficial y a través de la publicación de un decreto.

El mismo hace referencia tanto a Emtagas como a Setar, y dispone la transferencia de los bienes, activos y pasivos y el capital social de los subsistemas de Caraparí, Yacuiba y Villa Montes a las empresas que la Autonomía Regional del Chaco cree y habilite; un asunto que se viene demorando en el tiempo.

“El artículo segundo señala que con la finalidad de ejecutar la transferencia será el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco a través del Órgano Ejecutivo Regional y la Asamblea Legislativa Regional quienes deberán acreditar a sus representantes legales, abonar su personería jurídica en el marco del artículo 42, del estatuto autonómico regional, debiendo tramitar y agilizar los títulos habilitantes licencias de operación conforme a normativa sectorial y regulatoria”, explicó Oliva.

Para lograr el título habilitante de Servicios Eléctricos de Tarija se emplearon más de tres años, si bien se presupone que será menor para habilitar a una empresa nueva. El Decreto dispone además a las empresas y las secretarías de Economía e Hidrocarburos hacer un inventario, mientras que en la disposición transitoria establece que “las Empresas Públicas deberán asumir todas las previsiones necesarias para asegurar la continuidad de los servicios sin poner en riesgo el suministro, mientras se ejecuta el procedimiento de transferencia”.

“No vamos a permitir que las inversiones que se han hecho, solo en materia de gas, que ascienden a cerca de 200 millones de bolivianos, sean entregadas a empresas nacionales que no han invertido ni un solo peso en el Chaco y que no han aportado y de acuerdo al estatuto autonómico, no tienen la potestad de asumir los bienes que son de propiedad del pueblo chaqueño y del departamento de Tarija”, afirmó el gobernador Adrián Oliva, quien instó a quien corresponda en el Chaco a agilizar los trámites para crear las empresas y habilitar a los ejecutivos pertinentes. (elpais.bo)