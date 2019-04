Villegas se estrelló contra Soria y Vigevani

El director técnico de la selección boliviana se molestó porque todos los futbolistas convocados a la Verde no acudieron a su llamado. Responsabilizó a los directores técnicos de la academia y de los albiverdes.

Eduardo Villegas chocó de frente contra el director técnico de Bolívar, César Vigevani y contra el entrenador de Oriente Petrolero, Mauricio Soria. El DT de la selección considera que el argentino y el cochabambino están poniendo obstáculos al proceso de trabajo que viene realizando con el combinado nacional.

“Si Bolívar perdió y su técnico está nervioso y por eso no lo quieren mandar pues bueno”, disparó Villegas este miércoles en el programa La Red Deportiva de Bolivia. La molestia del DT es porque los dos jugadores convocados de la academia paceña (Joel Fernández y Juan José Orellana) no se presentaron en Cochabamba para trabajar en la sub-23.

“Que un extranjero ponga piedras en el camino no es bueno. Es un individuo que para nosotros no merece ningún respeto, por que en verdad nos está perjudicando, no a nosotros, sino al fútbol boliviano”, añadió.

Villegas también criticó a Soria porque del plantel refinero no asistieron Alexis Ribera, Ronaldo Sánchez y Jhon García. Solo fueron Bruno Rivas y Ferddy Roca. “No estoy mintiendo ni exagerando. No solo es el caso de Fernández de Bolívar sino también jugadores de Oriente. No sé cuanta malicia hay en esta gente. ¿por qué tanta maldad?”, se preguntó.

Agregó que las faltas de algunos futbolistas son justificadas con informes médicos falsos. “Les dicen a los jugadores no van a ir, y en la noche los llaman. Después los quieren justificar con falsos informes médicos, hasta graciosos. No sé si la opinión pública se da cuenta de eso”, indicó.

El DT justificó la falta de Ramiro Vaca, de The Strongest, y de José María Carrasco, de Blooming, ya que los médicos de ambos planteles se comunicaron con su par de la selección para explicar a detalle las lesiones de los futbolistas. La selección sub-23, al mando de Villegas, finalizará este miércoles un microciclo de tres días en la ciudad de Cochabamba.

Fuente: diez.bo