Evo Morales, Francisco y la Iglesia boliviana: amistades y rechazos camino a la elección

Refiriéndose a la posición del cardenal, que apoya a Evo Morales, aclaró que la población debe diferenciar que Ticona es emérito, o sea jubilado, y no ejerce cargos en ninguna diócesis ni en la Conferencia Episcopal Boliviana, por lo que su palabra no tiene carácter oficial.»El cardenal goza del aprecio y el reconocimiento de sus hermanos obispos y de las comunidades eclesiales donde ha servido. Ningún obispo está prohibido a título personal de ser cercano o mostrar simpatía humana a cualquier autoridad o persona. El problema es si la aparente cercanía se instrumentaliza política y partidariamente. El cardenal merece consideración para no ser utilizado», agregó.