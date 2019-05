Como hoy, 2002, se informó que Tuto Quiroga advirtió a países industrializados que si no abrían mercados para #Bolivia, su gobierno no podría cumplir con erradicación de cocales. El heredero del dictador Banzer no solo mendigaba, también chantajeaba a la comunidad internacional. https://t.co/h1lvFSSSPP





Fuente: Evo Morales Ayma