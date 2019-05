Desconocen a Pastor que bendijo al binomio Evo – Alvaro, según Consejo Nacional Cristiano

Aruquipa, primero puso en duda que Roca sea pastor; segundo, que la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia en un comunicado dirigido a los pastores «desconocieron a Roca»; y tercero, la Asamblea de Dios también los «desconoció como pastor».

Asimismo, dijo que no es posible bendecir a un Gobierno que ha realizado un «sincretismo religioso» al unir a la Pachamana, a los amautas, a los santeros y otras creencias». Dios prohíbe eso, no va a bendecir ese tipo de unión», sostuvo.

En esa línea, manifestó que los más de 4 millones de evangélicos y los más de 2,5 millones de votantes «rechazamos a Evo Morales y a Álvaro García Linera, no votaremos por usted, no está en nuestra línea, no representa a los evangélicos», afirmó Aruquipa.