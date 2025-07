“¡No tenemos paz!”: Buscan desesperados a Ruddy y Marcelina desaparecidos hace 20 días

Salieron el 19 de junio desde Tolata hacia el aeropuerto de Cochabamba y no se volvió a saber de ellos.

Una angustiante desaparición mantiene en vilo a una madre en Tolata. Su hijo, Ruddy Calucho de 33 años, y su esposa, Marcelina Vallejo Zapata de 26, llevan desaparecidos desde el pasado 19 de junio. La última comunicación fue un mensaje que aseguraba que habían llegado a Santa Cruz, pero desde entonces no se supo nada más.

Julieta Veizaga, madre de Ruddy, vive días de incertidumbre y dolor. Entre lágrimas, clama por noticias de su hijo y su nuera, quienes salieron desde Tolata rumbo al aeropuerto de Cochabamba con la intención de volar a Santa Cruz. Según relata, ese día fue la última vez que escuchó la voz de su hijo.

“Vamos a ir, vamos a ir, me dijo… Eso sabía que iban a ir”, recuerda Julieta, con la voz quebrada. “Por lo menos hubiera visto, por lo menos hubiera dado al niño. No he visto nada. Ya, hijo, mándamelo al niño», relató.

El caso fue formalmente denunciado recién el 3 de julio ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), según confirmó el director departamental, Cnl. Vanderley Flores. “Salieron el 19 de junio desde Tolata hacia el aeropuerto de Cochabamba. El 20 de junio, Marcelina envió un mensaje de WhatsApp a su hijo indicando que habían llegado a Santa Cruz, pero no brindaron más información. Desde ese momento no se ha vuelto a tener contacto con ninguno de los dos”, explicó el jefe policial.

Ambos celulares se encuentran apagados, lo que aumenta la preocupación de la familia y las autoridades. Julieta asegura que su hijo nunca había salido de Tolata y teme que hayan sido víctimas de algún delito. “Mi hijo no conoce muchas ciudades. Estoy destrozada. No quiero llorar más, pero no puedo evitarlo. ¡Tanto tiempo he criado sola a mis hijos para que ahora pase esto!”, expresó con desesperación.

La familia clama ayuda a la población y a las autoridades para intensificar la búsqueda. “Solo quiero que vuelva, que esté bien, que me diga algo. No sé nada, no tengo paz”, concluyó la madre.

El caso ha comenzado a movilizar a las fuerzas del orden, pero hasta ahora no hay pistas certeras sobre el paradero de la pareja. La comunidad de Tolata también se une al pedido de justicia y de respuestas en medio de un misterio que ya dura más de 20 días.