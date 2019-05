«El Real Madrid le daría a Neymar más opciones para ganar el Balón de Oro»

FOX Sports Digital

El brasileño Julio Baptista considera que si su compatriota Neymar Jr. fichara por el Real Madrid tendría «más opciones de pelear por el Balón de Oro»

Baptista, que conquistó LaLiga con el Real Madrid en 2008, ve el posible fichaje de Neymar por el club madridista como la mejor opción que puede tener el delantero del PSG.

«A mucha gente le gustaría ver a Neymar otra vez en España. Para el fútbol que él tiene, el fútbol de España le favorece mucho y estar en el Real Madrid le daría más opciones para pelear por el Balón de oro», indicó.

Baptista, que se está sacando el curso de entrenador de la Federación Española en la Ciudad del Futbol de Las Rozas, afirma que la decepcionante temporada del club blanco se ha producido por una excesiva exigencia tras un ciclo victorioso.

«Hay una transición, pero la gente, cuando está en un club muy grande como el Real Madrid, está muy acostumbrada a ganar. El hecho de ganar, ganar, ganar, te quita otras cosas que, cuando pierdes, hace que todo el mundo se crea al final que es un desastre. Hay que analizar las cosas muy frías, porque al final hay otros buenos equipos que juegan y es imposible que se pueda ganar cinco o seis años consecutivos», destacó.

«El Madrid consiguió ganar tres Champions consecutivas, que es algo no ha conseguido nadie en la historia, y al final eso lo que te genera es un estrés de competición y mental muy grande, porque los jugadores tienen que estar durante todo ese periodo de tiempo muy concentrados y a full en la competición», explicó.

«Los jugadores no han bajado la guardia, pero el cuerpo pide descanso también, porque los jugadores de un equipo grande juegan con su selección. Estamos hablando de tres competiciones más los partidos de selección. Esa es la duda que yo también tenía cuando iba con la selección, porque te quedan sólo 20 días para que descanse tu cuerpo y a veces no llegas bien para la siguiente temporada porque no le das tiempo al cuerpo para que se recupere adecuadamente».

«A eso, se ha unido la transición que ha habido. Zidane se fue, vino otro entrenador que intentó poner algunas cosas, pero los resultados no le acompañaron y ya sabemos cómo es el Madrid; los resultados tienen que acompañar la parte técnica. Aunque juegues bien, hay que ganar y sumar puntos. Cuando eso no ocurre, hay movimiento. Por eso vino Solari con otras ideas, que ha estado casi hasta el final de temporada pero no ha conseguido mantenerse y, al final, ha llegado Zidane para tratar de estructurar todo para la próxima temporada de acuerdo a sus ideas», agregó.

Pese a todo, Baptista no cree que se asista a un fin de ciclo en el Real Madrid. «Los jugadores siempre se están reinventando. Se mueven por retos y, aunque ganaron dos o tres Champions, los que están quieren ganar más. Entonces me imagino que están ilusionados para hacer una temporada competitiva», resaltó.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar