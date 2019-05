Encuesta: El oficialismo siente apoyo; CC ve una lucha de dos

El oficialismo dijo sentirse fortalecido tras los resultados de la primera encuesta urbano-rural, que publicó La Razón, mientras que estrategas de Comunidad Ciudadana (CC) ven una lucha solo entre dos candidatos para los comicios del 20 de octubre.

“Lo rescatable y claro de esta nueva medición es que confirma lo que reiteran y no pueden ocultar todas las mediciones, interesadas o no, ésta es una elección de dos, no de tres ni de nueve (…) Bolivia debe decidir entre lo que representa Evo Morales y lo que representa Carlos Mesa”, manifestó Ricardo Paz, asesor de CC.

La primera encuesta de alcance urbano-rural, realizada por la empresa Tal Cual para La Razón, otorga al presidente Evo Morales el 38,1% de intención de voto, 11 puntos por encima de Carlos Mesa, quien alcanzó el 27,1%.

Para el MAS, esos resultados reflejan la fortaleza que adquirió el partido por las “grandes transformaciones y avances” que alcanzó el país en la última década.

“Es el reconocimiento del pueblo al presidente Evo Morales”, enfatizó el canciller Diego Pary.

El candidato presidencial por 21F, Óscar Ortiz, se ubica en el tercer puesto con el 8,7%, mientras que Víctor Hugo Cárdenas, de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) está cuarto, con el 3,6%.

La intención del voto nacional para el resto de los postulantes oscila entre el 2,8% y 0,5%; en tanto que la cifra de indecisos alcanza el 16,2%. (Ver infografía).

El aspirante a la vicepresidencia por 21F, Edwin Rodríguez, afirmó que este sondeo da cuenta que el binomio de Bolivia Dice No está en “claro ascenso” y que estos resultados son una importante proyección para “seguir trabajando” en el fortalecimiento de la estrategia de campaña para las elecciones generales de octubre, en las que participarán nueve binomios presidenciales.

“Tenemos que seguir con el trabajo y las alianzas (…) que hemos desarrollado en todo el país y esto va a generar que, ya en la campaña, tengamos una maquinaria mucho más potente y seguramente la tendencia de que estamos subiendo va a ser mucho más visible”, indicó Rodríguez, al asegurar que la verdadera encuesta de “ganadores y perdedores” se conocerá el día de los comicios.

Encuesta. La fotografía de este momento electoral también da cuenta que Mesa tiene mayor presencia en las nueve capitales del país, además de El Alto; su nivel de preferencia llega al 32,6%, superando a Morales por un margen del 1,6%, pues el Presidente solo alcanza el 31%.

Respecto a Ortiz, la encuesta devela una presencia en Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz, sin embargo, en La Paz solo proyecta una intención de voto del 2%.

La Razón / Luis Mealla / La Paz