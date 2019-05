Estimado @0_Atreyu, si a ud no le molesta a mí sí. No me gusta q me atribuyan autoría dire…

Estimado @0_Atreyu, si a ud no le molesta a mí sí. No me gusta q me atribuyan autoría directa o indirecta. El mérito es de sus autores. Y en buena hora. https://t.co/QkdFAu0riz





Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Víctor Hugo Cárdenas



Relacionado