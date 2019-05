Exmiss Helen Aponte denuncia a exjuez Juan José Paniagua por amenazas de muerte

Helen Aponte denuncia a ex Juez ‘Juan José Paniagua’ por amenazas de muerte

Santa Cruz / La ex reina de belleza Helen Aponte Saucedo, presentó una denuncia el pasado lunes 27 de mayo contra el ex juez en materia penal, Juan José Paniagua Cuéllar, por amenazas de muerte.

En la denuncia Helen Aponte acusa a Juan José Paniagua de haber llegado hasta el domicilio de su pareja (Adán Tailor) el pasado domingo 26 de mayo cerca de las 21:00 horas junto a su madre, padre y otras personas que no conoce y le dijo que su vida corría peligro si no DEVOLVÍA $us. 55.000, a lo que ella según su declaración respondió, por qué esa cantidad y el ex juez le dijo, que los colombianos le estaban pidiendo.

Aponte remarca que el ex juez le dijo que si no le daba el dinero «la iban a destripar delante de sus hijos». La ex reina de belleza señala que el ex juez le llamó 5 veces por whap App, identifica el número de teléfono en la denuncia y refiere que el juez le dijo que no tenía nada que perder, indicándole que hoy (por el 27 de mayo) unos colombianos la buscarían para amenazarla de muerte. Helen Aponte pidió a la fiscalía garantías para ella y su familia.









Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]