Fernández: “Yo no sabía quien era Montenegro, si era buscado o no, me involucran por una foto”

Giovanka Fernández, esposa de Mauricio Higa, ambos procesos por sus presuntos vínculos con Pedro Montenegro manifestó que por tercera vez se presentó a declarar ante la fiscalía de la FELCN. Fernández a quien investigan por enriquecimiento ilícito señaló que vive como una persona normal y trabaja de lunes a lunes, dice no tener riquezas y Montenegro es un amigo en común.

La investigada remarcó que todo lo que tiene es lícito y que no es posible que por una simple foto se la esté vinculando a Montenegro. Fernández manifestó que no sabía quién era Montenegro y menos aún si era buscado o no por la justicia en el país. Dice que subieron a un barco donde se tomaron la foto con el grupo de personas que viajó a Cartagena de Indias por el cual pagaron $us. 40 por persona.

Fuente: Detrás de la Verdad

