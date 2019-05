Furioso ministro Romero arrincona a periodista con acusaciones; escuche el audio

El caso del narco Montenegro, sigue causando repercusiones y disgustos en la cúpula del Gobierno y el más afectado es el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien se siente atacado «injustamente» por lo medios. En este caso arremete contra el periodico El Deber y abunda en acusaciones contra el periodista que intenta hacerle una nota. (eju.tv).

Periodista presentó audio de llamada de ministro Gobierno, acusa a autoridad de amedrentarlo por caso Montenegro

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, llamó e increpó al periodista de El Deber, Guider Arancibia, por el caso Pedro Montenegro, en la publicación se escucha al ministro decir “Yo no le armo cosas a la gente, ni miento, ni manipulo, yo sé que la tarea de ustedes (El Deber) es echarme basura, a ustedes no les interesa el narcotráfico, la delincuencia, no les interesa Montenegro.

El único interés que tienen es hacerle daño al ministro de Gobierno, es su único interés y mienten, mienten y mienten, todas sus mentiras se las voy a hacer caer y se las voy a mostrar en su cara, va a llegar el momento. Romero le decía al periodista “Presénteme la grabación, cuando yo he dicho que he designado a Medina, presénteme la grabación, dígame pues cuando he dicho, que acta, que acta hay de la designación, tengan decencia y saquen la grabación.

El ministro de estado le dijo al periodista “Los conozco de memoria, los conozco, puras mentiras, ahora la palabra de Medina había sido tapa para el periódico (El Deber), si Montenegro dijera algo contra mi, la palabra de cualquiera vale más que la mía, con tal que me dañen”.

Romero siguió manifestando “Qué les interesa pues a ustedes? Saben cual es mi único pecado? haberme preocupado de la seguridad de usted y de Santa Cruz, esa ha sido mi preocupación todos estos años, eso quieren convertirlo en delito, sigan con su campañita, campaña sucia, ya va a llegar el momento, los voy a hacer caer y les voy a demostrar todas sus mentiras”

Romero fustigó al periodista al preguntar ¿Por qué no publican la foto del periodista de ‘El Deber’ con Montenegro e Higa, por qué no publican en tapa la fotografía, por qué no la publican? Yo podría concluir que ustedes son amigotes de Montenegro y parte de la red de Montenegro y Medina o quiere que yo la publique? Otra vez me he equivocado con ustedes, yo soy caballero soy gente, no miento, no direcciono, no manipulo. Yo les voy a demostrar ser gente, no voy a publicar ni en redes sociales la foto del periodista de El Deber con Montenegro, como se va a negar le dice al periodista, si está en su celular la fotografía, afirmaba Romero.

El ministro culminó la conversación telefónica señalando “No van a lograr ponerme en entredicho, soy una persona íntegra, yo no miento, no manipulo, no armo cosas, si alguien me pide eso renunciaría, afirmó la autoridad.