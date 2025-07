YPFB: en el primer semestre del año se registró déficit de $us 300 millones para la compra de combustible

Sin embargo, indicó que actualmente se está despachando el 100% del combustible disponible, pero advirtió que para eliminar por completo las filas en las estaciones de servicio a nivel nacional se necesitaría un despacho, aunque no cuentan con los recursos suficientes para hacerlo

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, informó que hasta el primer semestre del año el déficit acumulado para la compra de combustibles asciende a aproximadamente 300 millones de dólares.

“En general vamos a decir, en un global, que nos han dado respecto a lo que nos deberían dar, estamos hablando de un déficit de unos 300 millones en el primer semestre, de lo que deberíamos haber pagado contra lo que lo que hemos pagado efectivamente”, informó en entrevista con El Deber Radio.

Reconoció que durante varias semanas no se logró abastecer al 100% de la demanda, lo que provocó largas filas en las estaciones de servicio.

“No hemos podido llegar al 100% durante varias semanas, hay varias semanas que estuvimos al 70%, y es bueno mencionar el número, porque a veces la gente cree que no se importa el combustible, el combustible se importa, sólo que hay semanas que digamos, en vez de recibir los 56, 60 millones que necesito, recibo 40, entonces cuando recibo 40, tengo un déficit de un 33%, entonces que puedo llegar a tener 60% en diésel, digamos, de déficit, y 70% en gasolina”, afirmó.

No hay recursos para aumentar despachos

Dorgathen indicó que actualmente se despacha el 100% del combustible disponible, pero advirtió que para eliminar por completo las filas será necesario incrementar el volumen, lo cual no es posible por falta de recursos.

“Nosotros estamos despachando 100%, el diésel y el gasolina 100%, no estamos despachando 105, no estamos despachando 110, no contamos con el producto en estos momentos para poder hacer sobre despachos, evidentemente que serían necesarios para poder reducir de una manera mucho más eficiente las filas; sin embargo, no contamos con los recursos económicos como los asigna el Ministerio de Economía y el Banco Central para poder realizar estos sobre despachos”, afirmó.

Filas largas

El presidente de YPFB recordó que, desde hace años, los domingos no se realizaba el despacho de combustibles. Actualmente, se adelanta el despacho previsto para el lunes, lo que incide en la formación de filas más extensas.

“Entonces, normalmente lo del lunes lo dividimos entre domingo y lunes. (…) Entonces creemos de que va por eso, por ese motivo que los domingos, lunes, a veces incrementan las filas, a partir del miércoles, jueves, vamos a ver que las filas van a disminuir”, informó.

Añadió que reducir las filas es más factible en el caso de la gasolina, ya que las personas suelen acopiar hasta 40 litros. En cambio, en el caso del diésel, los volúmenes de acopio son considerablemente mayores.

“Con la gasolina es más fácil, la gasolina con 40 litros ya se ha copiado, el diésel se acopian de a 2.000, de a 5.000 litros, entonces es mucho más complejo el acopio de diésel. Pero tendríamos que despachar 110% probablemente durante tres días, para poder realmente ver una reducción drástica en la fila de diésel”, afirmó.

