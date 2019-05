Gobernador de San Pedro dice que Medina y Moreira no saldrán hasta nueva orden del juez

Gobernador de San Pedro dice que Medina y Moreira no saldrán de la cárcel hasta nueva orden de juez

La Paz.- El gobernador de la cárcel de San Pedro de La Paz informó, que los detenidos preventivos, Gonzalo Medina y Fernando Moreira no fueron trasladados a Santa Cruz para la audiencia de cesación a la detención, ya que régimen penitenciario no hizo efectiva la compra de los pasajes aéreos por razones que desconocen, en tal razón se abortó el operativo y los expolicías no saldrán del penal hasta que la juez cruceña señale nuevo día, hora y emita nueva orden de traslado.

Fuente: Detrás de la Verdad

