¿Henry Salinas renunciará a The Strongest

Después de tanta incertidumbre en la interna de la dirigencia de The Strongest, el presidente Henry Salinas afirmó que este domingo dará una respuesta ante la duda de que si continúa o no en el cargo. Los hinchas están a la expectativa.

«Como dije, tomé la decisión de analizar esta situación hasta el fin de semana, obviamente que parte del directorio me pide que me quede hasta fin de año, pero yo me comprometí a pensarlo hasta el domingo», afirmó Salinas al programa radial Futbolmania.

El titular atigrado explicó que su decisión de salir del Tigre fue mal interpretada por los dirigentes. «En ningún momento acepté renunciar y esto se decidirá recién. Yo a (Javier) Hinojosa no le aseguré nada y a ningún miembro del directorio», acotó.

Mientras se espera por la respuesta de Salinas, el resto de dirigentes pidieron a los hinchas del Tigre que respalden el actual directorio. Salinas se reunirá con Inés Quispe, esposa de César (presidente de la FBF), quien administra The Strongest y el complejo de Achumani.

