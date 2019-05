«Yo participé de la fiesta»

#PeriodismoSomosTodos

Santa Cruz.– Conversamos por teléfono con una de las jóvenes que participó de la fiesta con Pedro Montenegro y el ex Teniente de la Felcn, dice que no sabe donde está ubicada la casa y que no conocía al narcotraficante.

Fuente: Periodismo Somos Todos

