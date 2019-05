La Paz. Envían a la cárcel al dentista acusado de abuso sexual a su paciente de 14 años

El dentista Juan J.H.H., 49 años, fue enviado a la cárcel este jueves por el delito de abuso sexual a una de sus pacientes de 14 años, a quien trataba por un problema dental en su consultorio ubicado en avenida Buenos Aires, en la ciudad de La Paz.

La fiscal Evelin Calderón explicó que en la audiencia de medidas cautelares se demostró que existen riesgos procesales y el juzgado Primero Anticorrupción y Violencia contra la Mujer determinó la detención del acusado.

La denuncia fue presentada por la madre de la menor, quien después de un año decidió contar que era víctima de toques impúdicos. Según el testimonio de la progenitora, el dentista realizaba un tratamiento de ortodoncia a su hija y la citaba en horarios en los que sus padres no podían acompañarla.

“La amenazaba diciendo que no cuente nada porque no le iban a creer. Según mi hija le daba Bs 20 o más, pero ella no le recibía (dinero), agarraba y lo tiraba al basurero. He visto el comportamiento muy distante en ella, ya no quería ir a sus consultas”, contó su madre. .

“A pesar de que el hecho se habría suscitado en febrero de 2018, la menor identificó plenamente al imputado como el autor del delito. El Ministerio Público también investigará si existen más víctimas del odontólogo ya que se tiene conocimiento que la hermana mayor de la víctima también habría acudido al mismo centro”, explicó la fiscal.

La Razón Digital / Paola Chavez / La Paz