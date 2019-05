Luisito Comunica pone a Bolivia de moda en las redes sociales

Bolivia es un éxito en las redes sociales gracias a los reportes del youtuber mexicano Luis Arturo Villar Sudek, conocido como Luisito Comunica. El domingo publicó su primer video sobre su travesía por el país.

“Qué hermoso es observar a los flamencos conviviendo, volando, poniéndose cada vez más rosas con los años, de verdad, es divino. Toda la naturaleza aquí es bien bonita, hasta llegaron vicuñas de la nada”, comentó Luisito al filmar a los animales. Su grabación tuvo hasta ayer 3.879.754 vistos.

La laguna Colorada es uno de los ecosistemas de mayor importancia porque es el centro de nidificación de flamencos más grande del planeta, hábitat de tres de las cinco especies que hay en el mundo de esta ave, además de otras especies del altiplano.

Mientras Luisito filmaba, vio el encuentro de dos familias de vicuñas y quedó asombrado. “Hermoso, divino, cómo te quiero, Pachamama”, dijo el mexicano.

La semana pasada, el youtuber estuvo en el Salar de Uyuni, la laguna Colorada (Potosí), La Paz y El Alto, como parte de su recorrido por Sudamérica. Antes visitó Argentina y Chile.

En el desierto de sal se sacó varias fotos y grabó un video que difundió en Instagram, que hasta ayer tuvo 2.378.375 reproducciones.

En La Paz, paseó por la ciudad en las líneas del teleférico. Aunque los primeros días fue acosado por sus fans, que incluso llegaron a perseguir su vehículo, días después filmó sus videos con más tranquilidad.

“Me gustan los días que me hacen sentir más vivo”, comentó en sus redes sociales junto a una foto en la que se lo ve con una bicicleta en el denominado “Camino de la Muerte”, en los Yungas. También difundió una imagen en la que está en la cúspide de un cerro, al fondo se divisan las nubes. De inmediato tuvo miles de reacciones de sus seguidores.

Contó que conoció a don Elio, chef local que tiene un restaurante reconocido por preparar cardán. “Todos los días se levanta a las cuatro de la madrugada para abrir a las seis, pues éste es un deleite mañanero consumido por hombres y mujeres que buscan comenzar su día al 100. Me enseñó el método de preparación y me dio a probar un tazón. Estaba muy sabroso. Me declaro fan del pene de toro”, comentó Luisito.

En su recorrido por la urbe paceña, el youtuber mexicano probó sopa de maní, salteña y licor de coca. Visitó museos de la calle Jaén y destacó la topografía singular que es custodiada por imponentes nevados.

También estuvo en la Feria 16 de Julio, en El Alto, y en los edificios transformer. “Esto está increíble, miren. Es una casa-salón de fiestas en forma de transformer. Estos carnales viven en un transformer, son un transformer”, afirmó Luisito Comunica en Instagram.

Las fotos que comparte el youtuber son comentadas y compartidas miles y hasta millones de veces. Tiene 23,7 millones de suscriptores y se convirtió recientemente en el “Rey de YouTube”, en México. (23/05/2019)

La Razón / Ibeth Carvajal / La Paz