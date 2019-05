Más de 4 millones de dólares es el valor incautado a Montenegro

MONTENEGRO PUSO FIN A SU BÚSQUEDA, ESTÁ MAÑANA HABRÍA TOMADO UN TAXI Y SE DIRIGIÓ A LA FELCN

Pedro Montenegro puso fin a su búsqueda la mañana de este sábado, después de arduos operativos realizados por la policía tratando de dar con su paradero. La mañana de este sábado habría despertado, tomó un taxi y se dirigió a la FELCN.

Autoridades dieron a conocer que se le secuestró 7 viviendas valuadas en $us. 3.000.000, 45 motorizados en entre cuadratrack y motocicletas valuadas en $us. 800.000 y 3 vehículos valuados en $us. 300.000 haciendo un total de bienes de $us. 4.100.000.

Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]