Medina dice que fue abogado de Evo, que Romero lo nombró y que el jefe de la FELCN es narco

Página Siete Digital / La Paz

El ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Gonzalo Medina, detenido preventivamente en Palmasola por presuntos nexos con el narcotraficante Pedro Montenegro mencionó en su declaración al presidente Evo Morales, al ministro de Gobierno Carlos Romero y al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila, a quien involucró con el narcotráfico.

El ex comandante policial aseguró en la audiencia del pasado el 24 de abril, donde se evitó la presencia de la prensa, que fue abogado del presidente Evo Morales, y del ex presidente y agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé.

“He trabajado insistentemente, he sido director jurídico del Comando General de la Policía y catedrático por 18 años. He sido oficial intachable, he sido abogado del presidente Evo Morales, del ministro, he sido abogado del presidente Rodríguez Veltzé”, afirmó ante la juez cautelar Ana Gloria Rojas. Las declaraciones se develaron luego de que el matutino El Deber accediera al acta de la audiencia que es parte del expediente que maneja la Fiscalía de Sustancias Controladas.

Asimismo, señaló que el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, le informó que era una decisión política que él fuera director de la FELCC por tanto tiempo y que le correspondía ser el próximo director general.

“Yo no pedí ser tanto tiempo comandante o director de la FELCC. La última vez, el ministro de Gobierno dijo que era una decisión política que yo me quede porque necesitaba un hombre fuerte para combatir la criminalidad en este época electoral. A mí me tocaba ser director nacional. Asumí disciplinadamente, pese a que mi derecho estaba relegado y no me correspondía”, aseveró.

Entre otras revelaciones, también acusó al director de la FELCN, Maximiliano Dávila, de ser el verdadero responsable de los hechos de narcotráfico y de confabular en su contra junto al director destituido de Inteligencia para truncar su carrera en la Policía como próximo general, ya que vieron que el ministro Romero confiaba en él.

“Los que no querían que yo sea general, incluido el director nacional de la FELCN, quien es el verdadero narcotraficante de este pueblo y lo vamos a demostrar (…) Tienen ustedes la obligación de desenmascarar al verdadero narcotraficante de este pueblo, quien convertido en director nacional de la FELCN hoy es mi verdugo”, señaló según el diario cruceño.

Asimismo, Medina cuestionó que el jefe de la FELCN haya permitido que el narcotraficante Pedro Montenegro ande en libertad cuando era buscado por efectivos de Brasil desde el 2015.

Reiteró que el informe que da cuenta que llevaba droga a Estados Unidos pasando por Panamá era falso ya que en su viaje solo estuvo en tránsito para pasar a las Bahamas.