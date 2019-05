Mesa no dejará su candidatura para formar un solo bloque opositor

Página Siete Digital / La Paz

El candidato por Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa aseguró que no dejará su candidatura a la presidencia para formar un solo bloque opositor. El presidente Evo Morales expresó su deseo de que la oposición se una para enfrentarlo en los comicios generales de octubre de este año.

Mesa dijo que hacerlo sería traicionar la voluntad del pueblo que lo respalda y que representa al menos el 30% de intención de votos.

“Si yo le respondiera que estoy dispuesto a dejar la candidatura estaría traicionando la voluntad popular que me da un respaldo muy importante, yo no soy dueño de esa decisión”, expresó Mesa en rueda de prensa en Santa Cruz junto a su acompañante de fórmula, Gustavo Pedraza.

Mesa dijo que no es lo mismo tener una opción de voto del 1%, 5% ó 7%, para decidir renunciar a la candidatura, que tener una opción de voto que está en el rango del 30%, como es su caso.

“En consecuencia no estoy yo en condiciones de renunciar a una candidatura, en virtud de que hay una parte muy importante de la población que cree que soy la opción para ganar esta elección”, apuntó.

El candidato remarcó que sería realmente una “actitud inaceptable” que “este candidato a mitad de camino con el respaldo que tiene diga ‘dejo la candidatura’”.

Mesa explicó que el concepto de unidad es un concepto de construcción ciudadana y de construcción de la sociedad y “de una sociedad que cree en la unidad que no repite el pasado, que no repite la megacoalición”.

Esta semana, el senador opositor Edwin Rodríguez, candidato a vicepresidente por la alianza ‘Bolivia dice No’, afirmó que el Mesa, no es el «mesías» que salvará al país.

«Si alguien es responsable de que hoy no haya unidad en la oposición, ese es el señor Mesa (…). La unidad no tiene que ser en torno a su capricho o a su caudillismo, no puede ser que se crea mesías para salvar Bolivia», dijo a los periodistas.

Rodríguez añadió que las negociaciones de los partidos de la oposición quedaron a destiempo para procurar la conformación de un frente único y enfrentar a Morales en las elecciones generales del 20 de octubre próximo.

Por otro lado, Morales dijo este martes que tras la concentración masiva del Movimiento al Socialismo (MAS) el pasado sábado en Chimoré, los partidos de oposición están debatiendo unirse para hacerle frente en las elecciones generales de octubre de este año.

En ese sentido expresó su deseo de enfrentar a un solo partido de derecha en los comicios generales del 20 de octubre.

“Qué bueno sería (que haya) solamente dos partidos (en los comicios de octubre); un movimiento político frente a un partido que viene del pasado, enfrentarnos en las elecciones democráticamente, deseamos eso, tienen todo el derecho de unirse, que se unan”, demandó Morales en un acto público realizado en el municipio de Monteagudo, departamento de Chuquisaca.

El Jefe de Estado indicó que la concentración de Chimoré, bastión del MAS, sorprendió a todos, ya que no esperaban tanta convocatoria, y esto sería una preocupación para los partidos de oposición.

“Sería lindo el 20 de octubre vernos, quiénes son de pueblo y quiénes son del imperio, quiénes están con los pobres y quiénes están con los ricachones y saqueadores del mundo”, apuntó.

A su turno, Cárdenas acusó a Morales de repetir la misma convocatoria que hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro para las elecciones de su país cuando también pidió que la oposición se una en un solo bloque.

«Una vez unificada la oposición, empezará a descabezarnos uno por uno como hizo Maduro en Venezuela, después Maduro se inventó un opositor y convocó a elecciones. Nosotros no estamos en eso, no vamos a caer ene se juego, estamos en el proyecto de construir un país», señaló.

